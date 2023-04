El recadito de Juan Carlos Rojas a quienes desde ya hablan de renovaciones

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, pidió tener paz con el tema de las renovaciones. José Cordero.

El presidente del Deportivo Saprissa, Juan Carlos Rojas, le mandó un recadito a quienes a estas alturas del torneo empiezan a hablar de renovaciones de jugadores.

Luego de la mejenga contra Pérez Zeledón, el Moradito escribió el siguiente tuit: “Ilusiona este Saprissa… Primera vez en la era de Horizonte Morado que el equipo anota 7. Arrollamos con mezcla de juventud y experiencia, con un equipo balanceado, profundo y muy fuerte y consolidado. Se viene un cierre emocionante en lo que indudablemente será una Cueva a reventar el domingo”.

Entonces un usuario, que se hace llamar “El profe Vladimir”, le contestó: “Renueven a Kendall (Waston)”, a lo que el dirigente morado puso:

“¡Tenga paz con eso, no coma ansias! Y ciertamente no escuche fuentes no oficiales, que interesantemente empieza a salir info al cierre del torneo en un momento deportivo clave. Saprissa no habla de sus procesos de contratación o negociación hasta una vez concluido el campeonato. Pero vamos bien, así que disfrute la lucha por el bi, que quedan partidos vitales”.