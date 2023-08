El recuento de daños luego de casi una década de Rodolfo Villalobos a la cabeza de la Fedefútbol

Tras ocho años en la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos afirma dejar contento el puesto (Rafael Pacheco Granados)

Llegó un día que una gran parte de afición tica estaba esperando desde hace mucho tiempo, hoy es el último de Rodolfo Villalobos como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

Tras ocho años luego de que asumió el poder en agosto del 2015 aprovechando el vacío que quedó en la organización después de que Eduardo Li debió dejar la silla por el escándalo del FIFA Gate, el exdirigente del Santos de Guápiles se aferró al puesto con todo.

Tras casi una década pasaron muchas cosas que hicieron que la gestión de Villalobos estuviera marcada por escándalos, fracasos deportivos y un repudio casi general de la afición.

Acá la traemos un recuento de sus principales polémicas o tal vez “un recuento de daños” de una organización que hoy en día tiene una crisis de credibilidad bastante fuerte por él entre otros motivos. Lo dividimos en dos ejes, el administrativo y lo deportivo.

Este miércoles, Villalobos dio un mensaje final sobre lo que fue su etapa.

“Durante mis ocho años, la adversidad fue la constante a lo largo de todos estos años en la presidencia y de verdad haciendo un recuento no hubo momentos en los que la adversidad no estuviera a la par. El tema del FIFA Gate, la clasificación a Rusia, la participación en Rusia, la impugnación de la asamblea, la pandemia, clasificar a Catar, se nos vino lo de Irak y todo fue muy complejo, pero me voy satisfecho, aunque muchos crean que no y con la frente en alto”, comentó

De bronca en bronca

* Desde que Villalobos asumió lo hizo con una sombra de duda en un sector de la afición y prensa que veían con recelo que quien fuera el tesorero de Eduardo Li asumiera como presidente, tras el escándalo que provocó el arresto del Chino en Suiza.

Eso sí, a Villalobos jamás se le comprobó ninguna relación con los delitos que cometió Li.

*Con las mismas dudas Villalobos arrancó su segundo mandato en 2019 tras ser reelecto en una asamblea que acabó siendo impugnada en el Registro Nacional por irregularidades denunciadas.

Equipos que votaron con personerías jurídicas vencidas lo que les impedía el derecho al voto, aprobación de los informes de tesorería y presidencia sin ser rendidos a la asamblea de representantes y una repartición de puestos que el propio Villalobos hace unos meses reconoció fue un error suyo, dándole mucha fuerza a ligas como la segunda división para que mandara en el fútbol nacional.

*Tras un Mundial de Rusia con malos resultados en el que la Tricolor quedó en el puesto 28 de 32, el Comité Ejecutivo encabezado por Villalobos contrató al uruguayo Gustavo Matosas como seleccionador en el 2019, a quienes el acento y pinta los impresionó para iniciar el proceso para Catar 2022, pero renunció luego de nueve meses diciendo que se sentía muy aburrido.

Luis Fernando Suárez y Rodolfo Villalobos tuvieron una relación en la que se cuidaron las espaldas. Foto Alonso Tenorio (Alonso_Tenorio)

Su solución fue poner como interino a Ronaldo González, a quien se voló en el 2021 por la presión popular y contrató al colombiano Luis Fernando Suárez, de quien luego se llenaría de polémica.

*En media del vacilón por haber clasificado a Catar, Villalobos decidió renovarle el contrato antes del mundial para evitar “que de otro lado se lo roben”, le amplió el ligamen por cuatro con condiciones totalmente favorables hacia el técnico, con una cláusula de rescisión para él, su cuerpo técnico y representante que ascendía casi al medio millón de dólares, deuda que aún se está pagando.

*La clasificación a Catar al final terminó siendo más un dolor de cabeza que una felicidad por la cantidad de problemas que se arrastraron con ella además de la polémica renovación de Suárez.

La Fedefútbol fue víctima de una estafa por unas entradas al mundial por $136 mil, unos ¢85 millones.

El campamento en Kuwait que se suponía no le costaría nada previo a la Copa del Mundo, lo tuvo que asumir al romper el contrato por no jugar un amistoso ante la selección de Irak a inicios de noviembre del 2022. Se tuvo que llegar a una conciliación para que la Federación de Irak no demandara a la tica.

*Villalobos además fue regañado por un caso de maltrato laboral a una colaboradora de la Fedefútbol en el 2022, en el que le indicaron no tener estas actitudes y no abusar de su poder como presidente.

“Hacerle una severa llamada de atención al presidente Luis Rodolfo Villalobos e indicarle que tiene que evitar que estos hechos se repitan con otras personas”, decía la resolución.

Sin pie en bola

En el puesto 30 de 32 se despidió Costa Rica de Catar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

En la parte deportiva tampoco le fue bien a Villalobos, las cifras arrojan que bajo su mandato se compitió para ir a 25 citas mundiales mayores, menores, de fútbol sala, fútbol playa y Juegos Olímpicos. De todos esos solamente se clasificó a ocho. En los torneos a los que se clasificó solo en uno se pasó de la primera ronda. Este es el detalle

Fútbol masculino *Mundial mayor masculino Rusia 2018 se clasificó, quedó en el puesto 28 de 32

*Mundial mayor masculino Qatar 2022 se clasificó, quedó en el puesto 27 de 32

*Mundiales sub-20: Corea del Sur 2017, clasificó. Fuera de Polonia 2019 y Argentina 2023

*Mundiales sub-17: India 2017, clasificó. Fuera de Brasil 2019 e Indonesia 2023

Fútbol femenino *Mundial mayor femenino Francia 2019, quedó afuera, clasificó al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, pero quedó en el puesto 30 de 32

*Mundiales sub-20: Nueva Guinea 2016, Francia 2019, a estos no clasificó, solo al de Costa Rica 2022 y porque fue organizador, quedamos de últimos.

*Mundiales sub-17: No clasificó a los de Jordania 2016, Uruguay 2018, India 2022,