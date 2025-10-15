El repechaje toma forma: estas selecciones podrían jugarse el último boleto al Mundial

Costa Rica ya sabe lo que es clasificar a un mundial por repechaje, en Qatar 2022 lo hizo ante Nueva Zelanda. (JOHN DURAN/John Duran)

La Selección de Costa Rica sumó un punto valioso en su visita a San Pedro Sula tras empatar 0-0 con Honduras, y luego goleó 4-1 a Nicaragua en San José. Con estos resultados, la Tricolor mantiene vivas sus aspiraciones de alcanzar su sétima Copa del Mundo, aunque por ahora permanece en zona de repechaje tras disputarse cuatro jornadas.

Así se jugará el repechaje rumbo al Mundial 2026

Un total de seis selecciones disputarán la repesca intercontinental, que se celebrará en México, específicamente, en las ciudades de Guadalajara y Monterrey, entre el 23 y el 31 de marzo de 2026.

El formato contempla dos llaves eliminatorias.

Primero, las cuatro selecciones con peor ranking FIFA se enfrentarán en una fase previa a partido único. Los dos ganadores avanzarán a la siguiente ronda, donde se medirán ante las dos selecciones mejor ubicadas en el ranking. Los vencedores de esos encuentros finales obtendrán los últimos boletos al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El panorama para Costa Rica en un eventual repechaje

Si el torneo se disputara hoy, Costa Rica tendría el privilegio de ser una de las selecciones con mejor posición en el ranking FIFA, ocupando el puesto 47. Solo Nigeria (45) y Panamá (29) la superan entre las posibles clasificadas al repechaje. Sin embargo, los panameños se encuentran actualmente fuera de los puestos que otorgan ese cupo intercontinental.

Miguel Herrera le ganó el repechaje a Nueva Zelanda con México para el 2014. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

En este escenario, Bolivia (77 del mundo) y Nueva Caledonia (150) serían las otras selecciones ya confirmadas en la repesca. Esto significa que, si Panamá y Nigeria logran finalmente avanzar, Costa Rica perdería su condición de cabeza de serie y estaría obligada a disputar dos partidos para buscar su pase al Mundial. Si solo una de ellas consigue el cupo, la Tricolor tendría que jugar un único encuentro decisivo ante uno de los ganadores de la fase previa.

La ruta tica para evitar el repechaje

La Sele aún depende de sí misma para evitar el repechaje y conseguir su clasificación directa. Para lograrlo, deberá vencer a Haití en Curazao y superar a Honduras en el INS Estadio Nacional de La Sabana durante las fechas de noviembre.

Si consigue ambos triunfos, Costa Rica asegurará su boleto al Mundial 2026, sin depender de ningún otro resultado del grupo.