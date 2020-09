Esto es de ella en un 50 por ciento y un 50 por ciento del equipo. Ella no habla, no le conocemos la voz, no grita, ‘démela’, ‘quite’, ‘voy’, y eso que le falta, el grupo no se lo da, es muy pasiva. Contra Escazú lo hablamos, hubo una acción de Viviana que la tiene a la derecha sola y levanta la vista y hace un pase cruzado a otra compañera, seguro dijo, ‘me genera más’ y el pase fue malo. Pero es la parte de la personalidad de las jugadoras.