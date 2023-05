El ruego que periodista de Telenoticias le hace al Deportivo Saprissa

Daniel Céspedes es tan morado que en su cumpleaños hasta el Monstruo lo ha ido a visitar. Foto: Instagram.

Muchos aficionados al Saprissa hace semana y media juraban que serían campeones facilito ante Alajuelense, que no habría gran final por lo que se animaron a hacer diversas apuestas por esa confianza que tenían.

Uno de los fiebres que ahora está preocupados y rogándole al cielo que su equipo gane es el periodista de Telenoticias, Daniel Céspedes, quien hizo una inusual apuesta por la gran final que le da miedo tener que cumplir y por eso le escribió una carta a los morados.

En su perfil de Facebook. Dani, quien es de esos saprissistas intensos, le hizo un ruego al Monstruo para que, por favor, no le queden mal, sino tendrá que salir al aire con una camiseta de Alajuelense.

“Hola Deportivo Saprissa, un gusto saludarlos.

“Aposté en televisión nacional - básicamente por bocón - que me ponía la camisa de Alajuelense si perdíamos la final. Era, absolutamente innecesario realizar esa promesa, pero suelo meterme en problemas innecesarios.

“Señalé que lo dije en broma; sin embargo, personas sin escrúpulos advierten que debo cumplir lo prometido.

“Pasaba a preguntarles, queridos miembros de la institución morada, y con el mayor de los respetos, si el domingo pueden ganar; aunque sea con un gol con la mano, fuera de juego o con un penal inexistente, no importa.

“Muchas gracias de antemano”, cierra el estado, sobre un sentimiento que, posiblemente, muchos saprissistas comparten.

Obligado

Daniel nos contó sobre su osada apuesta; incluso, dice que no se imagina cumpliendo algo así y que lo que publicó en Face no es ningún vacilón, sino una preocupación 100% real.

“Estoy sacando todos los santos de mis abuelas porque yo no me quiero poner esa camisa nunca y después, diay sí, es por bocón, porque nadie me dijo que apostáramos. Fue una apuesta al aire porque le tenía mucha confianza al equipo y, bueno, le tengo mucha confianza al equipo, pero esperemos que no, porque en el canal todo mundo me tiene camisas ya”, comentó.

Céspedes explicó que la idea de la apuesta surgió este jueves porque no veía a la S perdiendo de nuevo en Alajuela, como al final sucedió.

“Yo dije, tengo tanta confianza en Saprissa que si gana la Liga el campeonato me pongo la camiseta, pero dije, inmediatamente, ‘es broma’ y este viernes insistí al final del noticiero que era una broma, pero no, no me creyeron.

“Natalia (Suárez, con quien presenta la edición matutina) me dijo que jamás, que eso no es broma; mi esposa me dijo que tengo que cumplir, entonces, estoy entre la espalda y la pared, porque nunca imaginé poniéndome esa camisa, pero tranquilos, todavía queda el domingo”, dijo.

Si el lunes en Telenoticias ven a un nuevo manudo con la rojinegra puesta, ya saben el porqué del sufrimiento.