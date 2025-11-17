El sabor de Thompson se apaga: muere el reconocido y querido vendedor de patí

El reconocido vendedor de patí Orlando Thompson Cooper, famoso por recorrer estadios y bares durante medio siglo con su marca El sabor de Thompson, falleció este domingo en el hospital San Juan de Dios.

Una vida dedicada al patí

Thompson, de 79 años, había estado hospitalizado desde el lunes anterior debido a dolor abdominal y problemas respiratorios.

Su hija Eli le explicó a La Nación, que de forma preliminar, el fallecimiento estuvo relacionado con un tromboembolismo pulmonar y un derrame pericárdico, complicaciones asociadas a su condición cardiaca. Cinco años atrás le habían colocado un marcapasos.

Pese a su salud delicada, seguía trabajando hasta donde podía. Su canasta recorrió bares tradicionales de San José y estadios como el Ricardo Saprissa durante décadas. En los últimos años atendía partidos de Heredia y Cartago, así como ferias y locales en Plaza González Víquez, San Cayetano y Desamparados.

Orlando Thompson llevó su patí a estadios y bares por casi medio siglo. (El Bar de Mata/El Bar de Mata)

Un legado con sabor caribeño

“El sabor de Thompson” se convirtió en parte del folclor urbano: sus ventas en bares como La Bohemia eran esperadas por clientes que conocían su patí picante. Su hija recordó que él siempre decía que solo necesitaba “tirar el partido”, expresión con la que se refería a vender el producto del día.

En los últimos meses contó con el apoyo de Maribel Mena, su mano derecha, quien lo ayudaba a freír, empacar y sostener el negocio mientras su salud se debilitaba.

27 Setiembre 2022. Retrato a Orlando Thompson Cooper, vendedor de patty. Locación: Estadio Saprissa. Fotografia: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

