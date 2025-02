El Santiago Bernabéu dictará sentencia en el clásico moderno de la Champions League

Real Madrid y Manchester City se enfrentan este miércoles en la vuelta del “playoff” de la Champions League, un duelo entre los dos últimos campeones continentales, en el que los blancos deben defender su mínima ventaja tras conquistar, por primera vez, el Etihad Stadium en la ida (2-3).

En el Santiago Bernabéu se dictará sentencia del ya considerado por muchos el clásico moderno de la Champions. Los pupilos de Carlo Ancelotti buscan culminar el trabajo realizado en el Etihad, donde completaron uno de sus mejores partidos del curso, en su versión más madura.

El inglés Jude Bellingham, en el foco por la expulsión en El Sadar, será la pieza clave entre la medular y el ataque formado por el francés Kylian Mbappé, con 25 goles en lo que va de la temporada, y los brasileños Vinícius Júnior, con 17 tantos, y Rodrygo Goes, tercer máximo goleador (13) del equipo.

LEA MÁS: El Real Madrid mostró el respeto que le tiene al City con este gesto que se hizo viral

La jornada: Borussia Dortmund vs Sporting 11:45 a.m. PSG vs Brest 2 p.m. PSV vs Juventus 2 p.m.; Real Madrid vs Manchester City 2 p.m.