El seleccionado Jefry Valverde fue el enfermero personal de doña Felicia Rojas

A doña Felicia Rojas se le desborda la alegría y el orgullo por su hijo Jefry Valverde, quien debutó el domingo con la selección en el estadio Azteca y desde ya le tiene prendida una velita por si le toca actuar este miércoles ante Jamaica.

A la feliz mamá se le quería salir el corazón y pasó llorando todo el segundo tiempo en el juego ante México. Pudo conversar con su hijo como a las 9 de la noche y él le contó que el profe Luis Fernando Suárez lo había felicitado por su labor.

La Teja llamó a doña Felicia y con solo escuchar el tono de su voz notamos que se le revienta el corazón de orgullo.

Jefry Valverde con su mamá Felicia Rojas, y su hermana Diley Valverde (Cortesía )

“Para mí fue una actuación excelente y no puedo explicar lo que sentía, son un montón de sentimientos encontrados, pero Dios nos ha ayudado.

“Desde chiquito él quería jugar fútbol, y me decía, ‘voy a jugar en el extranjero y ahora me quedo viendo y solo puedo decir que se lo debo a Dios que me le ayuda y me lo fortalece tanto. Le ayuda con esa perseverancia que tiene mi muchacho porque ha pasado por sus cosas, por sus sacrificios como cuando en Saprissa no lo tomaron en cuenta, luego en Grecia que subieron y no lo tomaron en cuenta, fue duro para él y sin embargo logró levantarse”, dijo la orgullosa mamá del volante de 26 años.

“Luego ha tenido lesiones y le dio covid, pero cuando me llamó y me dijo que lo convocaron a la Sele fue una locura para toda la familia. El día del partido lloré todo el segundo tiempo, cuando un sobrino dijo en el chat de la familia que lo iban a meter, jamás lo esperaba, pensé que iba a chupar banca. Fue una locura en todo el barrio, no paré de llorar y cuando terminó el partido me llamó como a las nueve. Fue maravilloso”, dijo emocionada.

- ¿Cuál es el barrio de ustedes?

San Isidro de Turrubares, hay mucha gente que cree que somos de Jacó, no, vivimos un tiempo en Jacó porque yo trabajaba allá, y por eso se confunden. Es un lugar solito, alejado, un rincón montañoso, puro campo.

- ¿Tiene más hijos?

Sí Diley Valverde, es la mayor. Me casé muy joven, los tuve a los dos. Ahora estoy sola, pero el papá se lleva bien con ellos, don Antonio Valverde.

-¿Cómo es Jefry?

Es muy activo, hiperactivo. Llega aquí desde San Carlos y no se queda quedito, da bromas, vacila. Hay dos perras, las ama, juega con ellas, corre en las mañanas, en una plaza, de un pueblo cercano que se llama San Antonio de Tulín, juega con los chiquillos. Es muy responsable, respetuoso. Me ama mucho. Hace tres años me dio cáncer de colon, me fue mal y él fue mi enfermero, me chineó. Estaba con Curridabat en ese momento y le dieron chance, solo iba a entrenar dos veces por semana. Es un hijo maravilloso.

- ¿Dónde vio el partido?

- Donde mi hermana Rosaura, tiene una pantalla grande, nos gusta verlo, viera los gritos.

Jefry Valverde cuando era un bebito. (Cortesía )

-¿Y usted lo puso en oración cuando iba para adentro?

Yo creo en las velitas, en el Espíritu Santo y desde la mañana tenía una velita y desde el día que viajaron, mamá es una viejita de ochenta años y reza y reza por ese nietico, las oraciones de ella han hecho grandes cosas.

- ¿Qué le dijo después del partido?

Que estaba feliz porque el profe lo felicitó por el trabajo que hizo en la cancha y que se sintió bien pese a que la altura los perjudicaba, se siente el cuerpo pesado, pero que sintió que hizo las cosas bien y que va a seguir haciendo las cosas bien porque así se ha ganado todo y para ser un mejor jugador cada día.