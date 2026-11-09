El sentido mensaje de Bancy Hernández luego de ser expulsado en el juego contra Puntarenas FC

El delantero del Saprissa, Bancy Hernández, dio una sentida disculpa luego de ser expulsado en el juego de este domingo contra Puntarenas FC.

El pinolero ingresó al 58, en lugar del joven Dereck Woodly, y se ganó la tarjeta roja al 83, en el cierre del juego, por una falta sobre el porteño Klíver Gómez. Cuando salía del estadio Ricardo Saprissa, fue silbado por los aficionados morados.

En las últimas semanas, Bancy ha sido blanco de críticas de los aficionados saprissistas.

Bancy Hernández se disculpó luego de ser expulsado en el juego ante Puntarenas FC. Foto: prensa Saprissa. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

El mensaje de Bancy

Tras la expulsión y horas después de finalizado el partido, esto fue lo que publicó el atacante morado en sus redes sociales:

“Primero que todo, quiero disculparme con mis compañeros y cuerpo técnico por lo sucedido. Nunca quise perjudicar al equipo, no fue con mala intención, solo quería aportar al equipo y pasó un mal momento.

“Además, quiero disculparme con la afición; sé que como aficionados están molesto por la situación. Solo quiero ofrecer mil disculpas, acepto mi error como ser humano que soy. Sé que de una mala racha siempre se sale, que sepan que de este barco no voy a bajarme a pesar de las adversidades. Sin más que agregarle que Dios los Bendiga, un abrazo a todos”.