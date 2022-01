El socio más joven de Alajuelense se hizo saprissista

El manudo Marco Salazar posó orgulloso con su bebito en la cancha del Morera. Cortesía.

Marco Salazar inscribió orgullosamente a su hijo Mateo, de 22 días de nacido, como socio de la Liga Deportiva Alajuelense el viernes anterior y el club informó con bombos y platillos el día siguiente que el bebito era el socio más joven del club, pero nel pastel.

La Teja publicó hace 16 años la historia de don Alexis Rodríguez, un abuelito que registró a su nieto como socio rojinegro al día siguiente de nacido, aunque esta historia tuvo un final inesperado.

Así nació una pugna por el socio liguista más joven en la historia del club rojinegro y por eso en La Teja conversamos con Marco y con don Alexis, para que nos contaran qué hay detrás de la inscripción como socios de sus leoncitos.

El pequeño Mateo Salazar ya tiene su carnet de socio manudo. Cortesía.

Un sueño de toda la vida

Don Marco y su esposa Ariana son vecinos de Barva de Heredia. A los papás de Mateo los divide el fútbol, pues el orgulloso tata es manudo hasta la coronilla, mientras su esposa es morada de hueso colorado.

Salazar tiene dos sillas en el estadio manudo desde el 2015 y estos espacios los tenía que renovar a inicio de año y por eso aprovechó la semana pasada, para inscribir a su pequeño.

“Conozco a Rodolfo Víquez, gerente general de Alajuelense y le pregunté si podía poner una de las sillas a nombre de él (del bebé). La idea se me ocurrió el viernes, aprovechando que tenía que renovar las membresías y él me dijo que no había problema.

“A mi esposa no le hizo mucha gracia la idea, porque ella es más envenenada que yo, aunque yo sea de ir más al estadio y así logramos que se hiciera socio de platea este, en el puro centro del estadio”, contó.

La familia visitó el estadio erizo a eso del mediodía. Los recibieron con un mameluco que le quedó apenas al chiquito y luego de hacer el trámite, el papá llevó a su pequeño a la cancha de la Catedral, para tomarse unas fotos.

Mateo nació el 21 de diciembre del año pasado. Cortesía.

“Fui solo porque Ariana no quiso entrar y apenas salimos del estadio le quitó el mameluco, porque le quiere comprar uno de Saprissa (risas) y estuvimos en el estadio como media hora.

“Mi esposa tiene una hija, Ariela, que es también como mi hija, pero siempre había querido un hijo, y espero ir con él al estadio, enseñarle bien el amor por los colores, pero con respeto”, destacó.

Marco heredó el amor por la Liga por su papá, Rodolfo Salazar y comentó que no eran de ir muy seguido al estadio, pero aprovechará la inversión que hace por sus sillas para vivir momentos inolvidables con su hijo.

El domingo 13 de enero del 2013, La Teja dio a conocer el caso de Alexis y Gerson, cuando ambos eran manudos. Reproducción.

“Desde pequeño lo involucraré para que no se haga saprissista, igual si cambia de equipo uno lo respeta, pero sí me gustaría que fuera liguista al igual que yo”, añadió.

Mateo ya tiene su propio carné de socio y su papá dijo que no sabía que había socios que fueron inscritos más pequeños que él.

“Desconocía que han inscrito a otros niños con menos días de nacido que Mateo, pero me parece muy lindo que las familias tomen la iniciativa, porque es algo que nace del corazón y es fomentar que se disfrute del fútbol en familia”, aseguró este ingeniero eléctrico.

Abuelo alcahueta

El 16 de mayo del 2006, Gerson Rodríguez tenía apenas un día de nacido, pero para ese momento ya era socio de Liga Deportiva Alajuelense.

Su abuelo, Alexis “Pucho” Rodríguez, quien en ese entonces era dueño del bar Paínos, en San Juan de Tibás, no se esperó para inscribir al bebito como socio erizo.

“Antes de Gerson ya tenía 3 nietas, pero por cosas de la vida no las pude hacer socias, en cambio con él todo se acomodó.

“Había visto que en Saprissa y otros equipos, los socios más pequeños eran bebitos más grandes que mi nieto y por eso me adelanté y lo afilié un martes, a las 9 de la mañana”, comentó.

[ Alajuelense anuncia la llegada del defensor Yael López a préstamo ]

Para lograrlo, Pucho llamó a la casa de los manudos para hacer el trámite y la secretaria no se aguantó la risa, cuando le pidió información sobre el nuevo socio.

“Me dijo ‘qué abuelo más alcahueta’, pero me lo hizo socio como yo quería. Ya un poco más grande lo llevamos al estadio porque en la familia todos somos manudos, pero desde hace 4 años, el muchacho se me volcó y se me hizo saprissista”, comentó Rodríguez.

Don Alexis conserva algunos recuerdos de la membresía de Gerson, pero hoy en día, el abuelito y su nieto ya no son socios del cuadro manudo, pues hace años tuvo problemas con el personal de cobros del equipo rojinegro.

“Éramos socios de sol y no nos perdíamos los partidos. Mis cuatro hijos son liguistas, las nueras y los yernos también, así como los nietos, somos muy fiebres, pero hace rato dejamos de ir al estadio”, aseguró el señor de 64 años.

El joven Gerson le contó a La Teja por qué se hizo morado.

Este es uno de los comprobantes de pago de la membresía de Gerson. Cortesía.

“Desde hace 4 años me hice saprissista porque me gusta más cómo juega el equipo. No soy envenenado, pero disfruto ver los partidos con mi papá que es liguista, tengo camisas de la “S” y siempre apoyo al equipo”, manifestó.

El chamaco, quien va para noveno año, contó que su abuelo lo comenzó a vacilar cuando le contó que se cambió de bando.

“Abuelo me contó a los 6 años que me había hecho socio de la Liga y me gustaba ir al estadio, ahora que soy saprissista me pasa vacilando.

“Me dijo que cómo le iba a hacer eso, si todos en la familia son manudos, pero me gusta más Saprissa”, expresó.

Gerson confía en que el equipo de sus amores no le falle en este torneo que va a comenzar.

“Espero bastante del Saprissa, el torneo pasado lo hicieron bien, pero les faltó para el título”, comentó con seguridad.