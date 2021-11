El sueño de Andrés Lezcano es jugar con Costa Rica

Andrés Lezcano, delantero costarricense del Comunicaciones de Guatemala, dijo en entrevista con La Teja que festejaron a lo grande dejar fuera a Saprissa, por la magnitud del rival que es.

Lezcano atendió nuestra llamada desde Guate. Dice que no se considera ni figura ni referente de su equipo, pero que todos jalan siempre hacia el mismo lado para lograr resultados.

-¿Qué sensación le dejó eliminar a Saprissa?

Mucha felicidad, ya que hicimos historia, sabíamos la magnitud del rival y lo que significa dejarlos afuera. Dejar afuera a Saprissa en instancias como estas, en un torneo internacional, siempre se ve como una hazaña.

-¿Qué tan importante fue para usted anotar un gol en esa serie?

Significó mucho, fue el inicio de lo que luego íbamos a realizar, que era ganar el partido. Nos dimos cuenta que podíamos ganar y hacer historia, significó mucho por los buenos deseos de familiares y amigos. Estaban pendientes de esa llave, de si iba a marcar y hubo mucha euforia en ellos. Sabía que iba a haber gente contenta, aparte de mí, que estaban viendo el partido en Costa Rica.

- También habrá amigos y familiares tristes porque son morados, ¿ellos que le han dicho?

Sí, tengo muchos amigos morados y liguistas. Vieras que los saprissistas están contentos, los cercanos me dicen que están felices por mí porque avanzamos y que tuvimos todo el mérito, que ganamos bien. Gana la amistad.

-¿Qué se dice en Guatemala del triunfo del Comunicaciones?

El jueves y día del juego hubo mucha celebración por la historia, por lo que logramos, pero el torneo local es continuo. Tenemos partido el domingo y ya estamos pensando en él.

- ¿Costa Rica ha bajado de nivel o los chapines lo han subido?

Ambos, la distancia antes era amplia entre el fútbol chapín y el tico, tal vez se está acortando. La sanción de ese país (Guatemala) hace que se tomen con más seriedad los torneos, porque estar fuera de una competición no le gusta a ningún país, ahora estamos aprovechando, los clubes que participamos, para dar lo mejor y hacen un buen papel.

Saprissa es Saprissa y siempre está obligado a ganar estos torneos, más allá de si están en buen momento o en mal momento, pero creo que se deben enfocar más a lo que hicimos nosotros y dar crédito, un poco de valor y no menospreciar tanto.

-Es decir, ¿usted cree que acá se achaca más la eliminación de Saprissa por el mal momento que por virtud del Comunicaciones?

No lo puedo decir así, pero es la idea, puede ser que Costa Rica esté en mal momento, pero el rival cuenta, nosotros metimos cinco goles, nos ayudaron los que hicimos de visita. Fue una serie pareja, pudo haber goles con errores o virtudes, pero son goles, entonces no sé si se menosprecia, pero se le da más valor a lo que no hizo Saprissa, que a lo que hicimos nosotros.

- ¿Siente que Costa Rica ya no infunde el mismo respeto en Centroamérica que antes?

Siempre nos miran con respeto, simplemente es un bache, en todo sentido, en club y en selección, hay cosas que uno no puede manejar, que en algún momento cambiarán, Costa Rica tiene una de las mejores ligas de Centroamérica, tiene condiciones y su fútbol es diferente, entonces siempre será respetada. Nosotros (Guatemala) estamos en constante crecimiento y uno se fija es la liga tica para compararse. Ahora se piensa que no hay respeto porque todo se mezcla, pero siempre hay. Me siento bien cuando acá me preguntan cómo es allá, qué cosas se hacen en Costa Rica que se puedan hacer aquí. Eso es por respeto.

- ¿Cómo ve a la selección nacional?

Siento que hay que confiar un poco más en los jugadores, las distancias se acortan mucho y se espera que Costa Rica le pase por encima a los otros países y no es así, todos los partidos son difíciles, contra cualquier rival. Están los ocho mejores de la zona y costará mucho, la eliminatoria está complicada, pero no es imposible. Es creer y confiar más en los seleccionados, a veces se critica tanto que no es bueno generar esa presión.

-¿Usted ya puede jugar con Guatemala?

Ya tengo dos años y medio de estar nacionalizado. Podría ser en enero cuando se cumpla el tiempo estimado que uno debe vivir en un país, que son cinco años.

-Si lo convoca la selección de Guatamala, ¿aceptaría?

El delantero nacional dice que el futbol chapín está en crecimiento. Comunicaciones. El delantero nacional dice que el futbol chapín está en crecimiento. Comunicaciones. (Comunicaciones )

Es una decisión difícil, la idea es poder jugar con Costa Rica, es mi mayor sueño, pero si se me plantea la opción, debo pensarlo muy bien.