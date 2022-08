El Team desnuda a un Guanacasteca que no parece listo para competir en primera

En Herediano todo son risas en el Apertura 2022. (Jose Cordero)

Guanacasteca es un equipo que quiere, pero no puede, no le alcanza; que parece no le da el gas para competir en primera división y peor aún cuando le ponen al frente al rival más sólido del torneo, el Club Sport Herediano, súperlíder del campeonato.

La victoria 3-0 de los florenses no sorprende a nadie, pero desnuda al rival que se topó, al que se comió sin mucha dificultad y hasta se dio el lujo de sacar a sus titulares en el segundo tiempo, portero incluido para darles descanso por el trajín de partidos.

El Team llegó con esto a 23 puntos en nueve juegos y los pamperos apenas tienen cuatro. De esos nueve partidos, Guanacasteca ha perdido siete, y lo que se ve en la cancha es muy duro, solo en dos juegos se llevó siete goles, sumados a los cuatro que les encajó el Sporting el sábado.

De Herediano no hay mucho que decir, no tuvo casi oposición y es claro que no le iba a pasar de nuevo lo del domingo anterior cuando enfrentó a la Liga, pues no eran los mismos equipos.

Guanacasteca trató al inicio, le metió ganas, buscó moverle la pelota al Team y tuvo unos 25 minutos buenos, pero apenas los florenses le clavaron el primer gol todo se acabó: el líder se acomodó y ya los verdolagas no se volvieron a ver.

La mitad de un tiempo fue lo que les duró el fuelle, jugar bien a ratos pero irse con un solo remate directo en todo el partido es muestra de que la cuerda no alcanza.

Pobre Brandon Aguilera jugando como contención, fuera de su hábitat natural, por la idea de un entrenador que lo ve en otro lado.

A Guanacasteca no le sale nada, ni siquiera un reclamo arbitral. Foto: José Cordero.

Jefferson Brenes abrió el marcador pegando de puntazo una bola cerca del punto de penal, luego de una asistencia de Keysher Fuller, a quien la bola le quedó luego del rechazo de un rival, lo que anula el fuera de juego que reclamaban los guanacastecos a los 29 minutos.

Al cierre del primer tiempo, Gerson Torres demostró que sigue encendidísimo y hace casi que lo que le da la gana en la cancha y sumó otro golazo a su cuenta.

Esta vez se llevó el balón por la banda derecha, se quitó a Yeison Molina y Alejandro Bran, la adelantó un toquecito para meterse al área y de otro con zurda la clavó al segundo palo a los 42. ¡Un golazo!

A un equipo limitado en planilla como la ADG no le da la fuerza para enfrentar al Team en esas situaciones y en el segundo tiempo el juego de los pamperos se diluyó por completo, al punto que parecía un colectivo.

Gerson Torres se hizo un chicle a la zaga pampera para el segundo gol florense. (Jose Cordero)

A los 62 ,Juan Manuel Basulto puso el 3-0 de cabeza luego de un centro de Jefferson desde la banda izquierda. Todo mundo vio que la bola iba para el segundo palo, los zagueros pamperos en cuenta, pero se quedaron viendo para dejar al rojiamarillo cabecear sin problema.

Hernán Medford se dio el lujo de sacar a Esteban Alvarado y sustituirlo con Bryan Segura, el meta siquirreño tuvo un partido muy tranquilo y hasta se disimularon un par de pésimas salidas que no pasaron a más en el resultado.

Al Team parece que nada lo frena, tiene un invicto sólido y va rumnbo a amarrar el primer lugar general con anticipación. De la misma manera, a como se ven las cosas, Guanacasteca se enrumba al sótano, del que sino se pellizca ya y toma acciones, puede ser el inicio del regreso a segunda división. Una pena para un pueblo que tanto quiere a su equipo.