El técnico de Grecia, Javier San Román, le tiró durísimo a los árbitros

El técnico de Grecia, Javier San Román, se le fue al cuerpo, este viernes, a los árbitros en general y en específico a la labor de esta noche de David Gómez por las actuaciones que han tenido con ellos.

Javiern San Román le tiró duro a los árbitros.

Para San Román, el partido de esta noche no lo ganó por culpa del arbitraje, que no sancionó situaciones que eran favorables al equipo de Grecia, que igualó 0 a 0 con Santos.

“Hoy hicimos todo para ganar, pero no debería ser yo el que está en el paredón, recibiendo preguntas, debería ser el árbitro explicando por qué no marcó mínimo tres penales, que ya los vi clarísimos. Me preguntan por qué no metemos goles, pues porque no me los marcan los penales, yo los generé, yo trabajé en la semana para generarlos y estamos cansados, dijo.

“En Cartago, me anularon un gol válido y perdimos, y el que está en el paredón soy yo. En Guanacaste no nos marcan un penal del tamaño del mundo cuando estaba lloviendo... y otra vez soy yo el que está en el paredón”, dijo.

“Estamos muy molestos porque acá en Costa Rica a los equipos no tradicionales no los respetan los árbitros.

“Ellos llegan insultan, ofenden, agreden y nadie les dice nada. No vamos a permitir que nos traten así, voy a emplear todos los recursos económicos materiales y todo lo que se deba para que nos traten bien”, dijo.