El técnico Luis Marín advierte que empate de Alajuelense ante Liberia puede ser beneficioso

Luis Marín, entrenador del Municipal de Pérez Zeledón, dice que el empate que obtuvo Alajuelense ante el Municipal Liberia de 3 a 3 en el estadio Alejandro Morera Soto por la fecha dos del torneo, aunque suene contradictorio, puede resultar positivo para los rojinegros.

Marín dice que la igualada es una especie de llamada de atención para los jugadores manudos, que no se pueden confiar ni relajarse ante un rival como el Olancho, al que enfrentarán este martes a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto y del que no se sabe mucho, pero que será un hueso duro de roer.

Los Potros son subcampeones de Honduras, dejaron una grata impresión en su torneo debut en la liga de Honduras y son un cuadro de mucho cuidado.

Alajuelense debe mejorar mucho y no puede ceder ni un punto en casa con este formato de la Copa Centroamericana. (Jose Cordero)

El entrenador de Pérez estuvo al frente de Alajuelense cuando fue eliminado por otro equipo de poco cartel, el Guastatoya de Guatemala.

En aquella ocasión, los muchachos de Marín empataron a un gol en Guatemala y a dos en Alajuela y quedaron eliminados por el criterio de gol visitante.

La Teja le preguntó si el empate ante Liberia pone en alerta a los jugadores y más bien puede ayudar a que entren con todo.

“Sí, en cierto modo es beneficioso porque no se puede confiar de nada, en el fútbol hay que jugar los partidos, no hay nada escrito. Ese empate fue como una llamada de atención, una alerta que dice que con solo la camiseta no se gana. Hay que hacer otras cosas para ganar y puede ser un resultado que puede beneficiar a Alajuelense”, comentó.

Yiyo explicó que a los jugadores hay que trabajarlos en la parte mental cuando un equipo es muy favorito sobre otro, pues es un factor que debe estar al cien por ciento para evitar relajamientos inapropiados o menosprecio al rival.

“Lo más importantes es lo que pueda transmitir el cuerpo técnico a los jugadores, debe transmitir confianza, debe decirles a los jugadores que el rival es un buen equipo, porque deben haber jugadores hondureños de renombre. Es claro que son cosas que se deben trabajar, además de tener toda la información del otro equipo”.

En ese sentido, Marín dijo que el cuerpo técnico debe estudiar bien al Olancho, conocer a su técnico, cómo le gusta parar al equipo, cuáles son las figuras, cómo se paran en faceta ofensiva y cómo en fase defensiva, pues son detalles que ayudan a ganar los partidos.

La Liga se vio mal ante Liberia y empató a tres en casa. (Jose Cordero)

“Tuvo que haber un estudio detallado de la planilla, de cómo está conformada, quién es el entrenador (Humberto Rivera), cuál es el sistema que más utiliza, tomar en cuenta que al ser un equipo que en los últimos dos torneos ha clasificado es porque no es obra de la casualidad, es un trabajo continuo de ellos”.

Afición

La misma afición de Alajuelense cree que el empate ante los liberianos es un indicativo de que todos los partidos se deben de tomar en serio, pero que también por la calidad de la planilla de Alajuelense, enfrentan con más ganas ante los rojinegros.

Tobías Zúñiga, aficionado rojinegro, eso es lo que cree.

“Si usted ve cómo jugó Liberia contra Heredia y cómo jugó contra la Liga, se da cuenta que no es lo mismo. Contra la Liga se mataron, más allá de que el equipo pudo cometer errores y así va a pasar siempre con un equipo como Alajuelense. Además, la presión que tiene el equipo por ganar un título es un incentivo para los adversarios”, comentó Zúñiga.

Abren fuego

La Copa Centroamericana abre con el partido entre Real Estelí de Nicaragua contra el Xelajú de Guatemala, este martes a las 4 de la tarde.

Recordemos que es el primer torneo con este formato y que abarca a 20 equipos centroamericanos, divididos en cuatro grupos de cinco. Solo se jugará una vuelta, es decir, cada equipo se enfrentará una sola vez a cada rival del grupo y tendrá dos partidos de local y dos como visitante.

Saprissa debuta el jueves contra Cartaginés. (Jose Cordero)

Clasifican dos por cada grupo y el campeón del certamen irá directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, el torneo donde están los clubes mexicanos, gringos y canadienses.

El subcampeón, los dos semifinalistas eliminados y dos más eliminados en cuartos de final irán a una eliminatoria buscando clasificar a la Liga de Campeones.

El grupo A lo integran Saprissa, Cartaginés, Cobán Imperial de Guatemala, Jocoro (El Salvador) y Universitario (Panamá).

En el B estarán Olimpia de Honduras, Independiente de Panamá, Xelajú de Guatemala, Real Estelí de Nicaragua y el salvadoreño FAS

En el grupo C quedó el Herediano junto a Comunicaciones de Guatemala, Real España de Honduras, Águila de El Salvador y Diriangén de Nicaragua.

Finalmente el grupo D está conformado por Alajuelense, Olancho de Honduras, Motagua de Honduras, San Miguelito de Panamá y Verdes de Belice.