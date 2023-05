El tema de Vladimir Quesada que inquieta a los aficionados de Saprissa

25/05/2023 Estadio Morera Soto, Alajuela. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Deportivo Saprissa, en partido de ida de la gran final del Torneo de Clausura, Liga Promérica 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Los constantes cambios, tanto en las convocatorias como en las alineaciones, que en los últimos juegos ha hecho Vladimir Quesada en el Deportivo Saprissa, han sido el detonante de molestias entre los aficionados y también preocupación.

Los ejemplos sobran, como sacar de convocatoria a Christian Bolaños, Ulises Segura, Javon East, Marvin Angulo y, el más reciente caso, el de Warren Madrigal.

Y hay que agregar que le ha dado minutos a jugadores que no jugaban cuando estaban bajo la dirección de Jeasutin Campos, mientras que los que venían con una regularidad alta, los ha relegado a la banca.

Incluso el capitán morado, Mariano Torres, se refirió a este tema tras el partido de este jueves.

“Sí, hoy (jueves) le tocó a Warren estar afuera, con el campeonato espectacular que hizo, tenemos muchos jugadores y muchas variantes, el técnico va viendo para cada partido qué cree que es lo mejor. Hoy (jueves) a Álvaro (Zamora) le tocó, en el tiempo que jugó lo hizo bien, seguramente él quería jugar más y tal vez lo quería hacer mejor, pero hay un plantel muy bueno y todos tienen que estar preparados”, aseguró.

Sin sentido

Ante esos cambios, le pedimos el comentario a dos aficionados del cuadro morado para conocer su preocupación, principalmente por estar en una instancia como la gran final, donde hacer estos malabares es más arriesgado. Ambos coincidieron que eso debe acabar para el próximo domingo.

Fabricio Solano, vecino de Curridabat y fiebre morado, comentó que eso no lo ha tenido nada contento.

“Ha sido una improvisación sin sentido, arruinar un equipo constante que tuvo un gran torneo por un capricho de querer dar una sorpresa. La falta de David Guzmán afectó el planteamiento, pero se requería hacer un cambio de jugador por posición, desde el primer partido (de la final de segunda fase) debió poner a Ulises Segura que conoce la posición y, a pesar de no tener la claridad en ataque, lo mejor hubiera sido mantener un once constante.

“Ha sido un desastre el planteamiento, como también la mala lectura en el partido con cambios inesperados, con jugadores en posiciones que no son las acostumbradas para ellos, como el partido del jueves improvisando a Ricardo Blanco de volante lateral y Gerald Taylor de contención, cuando no son sus posiciones”, comentó.

Pablo Aguilar, oriundo de plaza González Víquez, agregó que esa historia ya la ha visto y espera que su desenlace sea diferente.

“Si bien es cierto que él ganó un campeonato en el 2018, lo alejaron del Saprissa sus constantes cambios por hacer las mismas tonteras que está haciendo ahora, las ha hecho toda la vida.

“Este equipo de Saprissa jugaba solo y por sus modificaciones e inconsistencias, como Warren Madrigal fuera de convocatoria el jueves, esos experimentos hacen meterle miedo al equipo y hasta perder la confianza”, agregó.

Periodista los respalda

También le pedimos la opinión al periodista deportivo de Multimedios Diego Obando, quien puntualizó varios factores del porqué entiende a los aficionados y los respalda en su molestia.

“Vladimir Quesada nos ha demostrado una versión que no esperábamos del Saprissa, creo que los cambios que ha hecho a más de uno lo sorprendieron, porque usaron jugadores de un pronto a otro, que no vienen jugando en el torneo y estaban prácticamente descartados, después a otros que sí venían jugando los sacó de la convocatoria y ha sido inconstante en la segunda fase del torneo.

“Entonces le genera muchas dudas al aficionado que no está conforme, me parece que él está experimentando en una fase donde es imposible hacerlo, pareciera que está probando futbolistas en medio de un título, por eso siento que hay mucha desconfianza hacia él”, argumentó.

Hasta dijo algo que pocos detallaron, los efectos de estas modificaciones en la banca.

“A mí no me gustaron los cambios que hizo en ninguno de los partidos, siento que Saprissa tiene una banca débil que no le responde, tampoco marca la diferencia y mientras Vladimir trata de encontrar dentro del campo un esquema realmente válido, pero no le llega a lo que él quiere”, sentenció.