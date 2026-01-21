Deportes

El “título” más importante que Cristian Gamboa ganó fuera de las canchas

Cristian Gamboa y su familia celebran un logro muy importante en Alemania

Por Yenci Aguilar Arroyo

El exdefensor Cristian Gamboa y su familia celebraron este miércoles, un logro muy importante para ellos.

Fue su esposa, Melissa Salazar, quien contó que ellos y sus hijos, Felipe, Julián y Bruna, lograron completar el proceso de naturalización, con el que obtuvieron de forma voluntaria la nacionalidad alemana.

“Después de exámenes, peleas con el B1 y muchos papeles... al fin ceremonia de naturalización.

Cristian Gamboa y su familia obtuvieron la nacionalidad alemana. Foto: Instagram Melissa Salazar.

“Hace poco cambiaron las reglas y permiten dos nacionalidades, entonces seguiremos teniendo pasaporte de Costa Rica”, contó Salazar en sus redes sociales.

La vida de Cristian Gamboa en Alemania

Cristian Gamboa y su familia llegaron a Alemania en agosto del 2019 para fichar con el VfL Bochum, equipo que en ese entonces estaba en la segunda división, buscando más minutos de juego tras su paso por el Celtic.

Inicialmente, su contrato era hasta el 2021, pero con el ascenso del club a la Bundesliga en ese mismo año, consolidó su carrera antes de retirarse como jugador el año anterior y, en la actualidad, colabora con el departamento de visorías del equipo europeo.

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

