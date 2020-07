“Buenos días a todos. Me despido de la gran familia Morada, agradecido por todo este tiempo juntos. Jugadores, junta directiva y afición, me voy siendo un ganador porque desde que llegué así me lo inculcaron. Doy un nuevo paso en mi carrera, tranquilo porque siempre traté de dar lo mejor de mí aunque haya sufrido algunas lesiones y falta de regularidad en este último tiempo agradecer a los que me apoyaron en todo momento siempre luché para ganarme un puesto con el máximo esfuerzo.