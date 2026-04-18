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El VAR vuelve a aparecer en un partido de Cartaginés y analista arbitral explota tras decisión

Liberia se adelantó en el marcador por una jugada que se revisó en el VAR y que reclamaron mucho en el Cartaginés

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Por Henry Bejarano Matarrita
Steven Madrigal entró en la polémica por un penal que sancionó a favor de Liberia contra Cartaginés.
Steven Madrigal entró en la polémica por un penal que sancionó a favor de Liberia contra Cartaginés. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

El Municipal Liberia se adelantó en el juego ante Cartaginés con un tanto de penal del mexicano Erick “Cubo” Torres, acción que estuvo teñida de polémica por la falta que sancionó el árbitro Steven Madrigal.

A los 33 minutos el silbatero pitó penal del portero Kevin Briceño por una falta sobre John Paul Ruiz, que tanto los jugadores brumosos como los periodistas de FUTV aseguraron que no era.

Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, aseguró que los blanquiazules tienen razón, porque no hubo ninguna falta en la acción.

El exsilbatero cuestionó que Madrigal mantuviera su decisión, pese a que fue a revisar la jugada en el VAR por recomendación de sus compañeros y que ni así cambió de idea.

“Eso no es penal, Briceño solo le pone la mano encima y el de Liberia se tira ”, indicó molesto. “Increíble que revise la jugada y mantenga la decisión”, agregó.

La jugada se suma a otras polémicas que han reclamado los blanquiazules durante este torneo, en el que aseguran han sido afectados por los arbitrajes.

En el segundo tiempo, hay otra acción en el área de brumosa, en la que para Henry hay un empujón de Douglas López que debía sancionarse como penal.

“Es más penal que el que sancionó, eso era para que lo revisaran y lo pitaran”, añadió.

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Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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