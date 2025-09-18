Deportes

El videojuego “FC 26” vuelve a los fundamentos de FIFA para reconciliarse con sus fans

El juego “EA Sports FC 26” ya tiene fecha de lanzamiento y esto es lo que se sabe de su nueva edición

Por Yenci Aguilar Arroyo y AFP
Electronic Arts anunció que Jude Bellingham será la portada de EA SPORTS FC 25, con lanzamiento mundial a finales de año.
EA SPORTS FC 26 estará disponible para consolas, a partir del 26 de setiembre. EA Sports. (ELECTRONIC ARTS/ELECTRONIC ARTS)

Para la nueva entrega del videojuego de fútbol “FC”, los programadores de Electronic Arts apuestan por los “fundamentos” de esta serie, en lugar de integrar nuevas funciones y características.

Antes llamada “FIFA” y rebautizada “EA Sports FC” en el 2024 tras el fin de la colaboración entre la empresa estadounidense y el organismo máximo del fútbol, esta saga de casi tres décadas busca representar fielmente la acción en el campo de estrellas del fútbol, masculinas y femeninas, reales.

El “EA Sports FC 26” estará disponible para los fans a partir del 26 de setiembre para PC y consolas, y desde el viernes en acceso anticipado. El nuevo juego tendrá el reto de reconciliarse con los seguidores tras el muy criticado “FC 25”.

EA Sports FC 25 se presentará oficialmente el 17 de julio y contará con una portada protagonizada por destacados futbolistas.
El EA Sports FC 26 tendrá la misión de superar al juego de este año. EA. (EA/EA)

Aunque “FC 25” sigue siendo el juego más vendido en Europa en el 2024, el equipo centró la comunicación de esta nueva entrega en las críticas de los jugadores y abrió un portal oficial en línea para poder publicar sus quejas.

“Hay jugadores muy implicados que pueden ser muy expresivos”, reconoció Bogdan Banasiewicz, uno de los desarrolladores del juego.

Los programadores han buscado hacer el juego más dinámico, reduciendo el tiempo de reacción entre el momento en que el jugador pulsa un botón y la acción efectiva en la pantalla y también se aumentó el uso de inteligencia artificial (IA).

EA Sports FC 26VideojuegosPlay StationXboxNintengoInteligencia Artificial
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

