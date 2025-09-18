El videojuego “FC 26” vuelve a los fundamentos de FIFA para reconciliarse con sus fans

EA SPORTS FC 26 estará disponible para consolas, a partir del 26 de setiembre. EA Sports. (ELECTRONIC ARTS/ELECTRONIC ARTS)

Para la nueva entrega del videojuego de fútbol “FC”, los programadores de Electronic Arts apuestan por los “fundamentos” de esta serie, en lugar de integrar nuevas funciones y características.

Antes llamada “FIFA” y rebautizada “EA Sports FC” en el 2024 tras el fin de la colaboración entre la empresa estadounidense y el organismo máximo del fútbol, esta saga de casi tres décadas busca representar fielmente la acción en el campo de estrellas del fútbol, masculinas y femeninas, reales.

El “EA Sports FC 26” estará disponible para los fans a partir del 26 de setiembre para PC y consolas, y desde el viernes en acceso anticipado. El nuevo juego tendrá el reto de reconciliarse con los seguidores tras el muy criticado “FC 25”.

El EA Sports FC 26 tendrá la misión de superar al juego de este año. EA. (EA/EA)

Aunque “FC 25” sigue siendo el juego más vendido en Europa en el 2024, el equipo centró la comunicación de esta nueva entrega en las críticas de los jugadores y abrió un portal oficial en línea para poder publicar sus quejas.

“Hay jugadores muy implicados que pueden ser muy expresivos”, reconoció Bogdan Banasiewicz, uno de los desarrolladores del juego.

Los programadores han buscado hacer el juego más dinámico, reduciendo el tiempo de reacción entre el momento en que el jugador pulsa un botón y la acción efectiva en la pantalla y también se aumentó el uso de inteligencia artificial (IA).