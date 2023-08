Elías Aguilar cumple con los pronósticos y empieza a marcar diferencia

Elías Aguilar, volante del Club Sport Herediano, empieza a hacer bulla en el torneo nacional con su nivel ya que está marcando diferencia en los partidos en que ha participado.

El 10 florense regresó este torneo al país, luego de haberse ido en el 2013, cuando se fue al fútbol mexicano, donde estuvo una temporada y luego fue a Corea del Sur, donde hizo carrera.

Elías Aguilar metió un gol a Saprissa, un equipo al que respeta mucho. (JOHN DURAN)

El volante, de 31 años, generó muchas expectativas entre la afición, pero ha cumplido con creces y ha sido pieza importante para que el Herediano sea el líder del torneo en tres partidos, en los cuales ha marcado dos goles y lleva dos asistencias.

Elías anotó en el primer partido de Herediano ante Liberia (victoria 4 a 1) de penal y a Saprissa en el triunfo 2 a 1 en la misma Cueva del Monstruo. En ambos partidos mostró un gran nivel.

El jugador florense dijo que el equipo puede verse mejor todavía, pero que la idea del entrenador Jeaustin Campos apenas está tomando forma.

“Este equipo poco a poco se va asentando mejor, nos conocemos, hay sacrificio, hay trabajo, es lo que básicamente pide el entrenador y todo se va dando poco a poco. Cuando tenemos que jugar, jugamos, cuando tenemos que defendernos, nos defendemos. Lo que hicimos en la pretemporada se refleja en el equipo”, explicó el talentoso volante creativo.

31 — años tiene el volante del Herediano, Elías Aguilar, una de las figuras del equipo

Para el analista de Repretel, Hernán Morales, Aguilar es un fichaje que no ha desentonado en el Team y dijo que regresó del fútbol internacional mucho más maduro.

“Hemos visto a un Elías Aguilar más maduro, más constante, más metido en el juego, más participativo, como más incisivo en su juego, como que aprendió a cuándo dejársela, cuándo rematar a marco. Es muy satisfactorio ver el desempeño de Elías, marca diferencia con su trato a la pelota, es inteligente, sabe dar el pase justo a su compañero”, expresó Morales.

No es el único

Luis Ronaldo Araya ha sido el gran socio que encontró Elías en el Team.

Hernán añadió que además del buen momento que pasa, Elías encontró un socio que le está ayudando a mostrar su mejor fútbol.

“Ronaldo Araya le ha hecho una buena sociedad, hay una buena empatía futbolística y pueden llegar a ser de esas sociedades fuertes que hay en el fútbol”, expresó.

El aficionado Francisco Ramírez dice que la llegada de Elías Aguilar tiene al heredianismo muy contento por lo que está aportando.

“Esa contratación es como cuando usted anhela algo, desea mucho algo que no es fácil de obtener y llega. Desde que se fue carecemos de un 10 de esa categoría y ahora que lo volvemos a tener es como un desahogo, estamos felices”, indicó.

Expresó que Aguilar se muestra con mucha madurez dentro del terreno de juego y a diferencia del pasado, cuando se fue, que quizás los hombro a hombro nos los ganaba, ahora se nota que trabaja la parte física.

LEA MÁS: Deyver Vega llamó al estadio Ricardo Saprissa de una forma muy particular

“Pongo un ejemplo, la lesión de Mariano Torres fue porque Elías le metió el cuerpo. Eso lo da el roce internacional, en Corea es diferente. Ahora para que lo bajen va a costar mucho, tiene que ser con falta, porque no se tira. Vino más trabajado para el choque”, comentó.

Tricolor

Ambos consideran que sea el entrenador que sea para la Selección Nacional, Elías debe ser considerado.

“Es el momento para que lo valoren, es el 10 que se necesita. Cuando era convocado no se le dio la oportunidad que se necesita y los socios que tuvo no eran los adecuados, no lo querían, no lo dejaban hacer su fútbol”, comentó Ramírez.

A Hernán no le cabe la menor duda de que debe estar en la Tricolor.

“Para el nuevo proceso debe ser tomado en cuenta, sea el entrenador que sea, porque es un jugador que hace méritos para estar en la selección”, comentó.