Elías Aguilar: “Felicidades a Saprissa, esto es de goles, no de llegar y llegar”

El volante del Herediano Elías Aguilar no defraudó en su regreso al fútbol costarricense, luego de su paso por Corea del Sur, y mostró muy buenas condiciones. Además, confirmó su profesionalismo, ya que felicitó a Saprissa por el título conseguido.

Aguilar guio al Team con su juego, se entendió muy bien con los laterales y hasta intentó remates a marco. Pese al buen juego de Aguilar y del Herediano en general. Saprissa ganó el partido 1 a 0, con gol de penal de Ariel Rodríguez.

Elías Aguilar mostró su calidad ante Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

El refuerzo rojiamarillo dijo que se sintió bien y que quedó muy contento.

“Estaba con nostalgia, tenía un montón de cosas como si hubiera vuelto a debutar ha sido un paso muy lindo, pero duro también, estar al otro lado del mundo no es faćil”, expresó Aguilar en FUTV.

“Tenía muchos años de no jugar en Costa Rica, me sentí bien, la verdad, perdonamos mucho. Felicidades a Saprissa, esto es de goles, no de llegar y llegar o de controlar el balón. Los cambios nos pesaron, tomamos muy malas decisiones, nos precipitamos”, añadió.

Aguilar comentó que ya se viene lo bonito, el torneo nacional.

El fiebrazo del Team, Fabián Zumbado, quedó muy contento con la labor de Elías y dijo que conforme pasen los juegos, el volante marcará diferencia.

“Desde el inicio se vio que es un jugador diferente, a Herediano le hace falta un futbolista como él, sabe cuándo dejarse la pelota o jugar de primera intención y ahora se puede pensar que el balón parado puede ser un arma importante, por la calidad de centros que pone. Con unos minutos se ve que es un buen jugador”.