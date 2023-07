Elías Aguilar pidió la 10 en el Herediano ¿Qué pasa con Yeltsin Tejeda?

Elías Aguilar volvió al Herediano y de una vez mostró la chema que usará, la cual tiene el número 10 en su dorsal. Es el número ideal para el nuevo jugador del Team, ya que es un volante creativo.

Aguilar fue anunciado ayer formalmente por Herediano e ilusionó a los aficionados del Team, no solo por su regreso, sino por el buen equipo que está armando el equipo, con incorporaciones importantes, como la de Elías, Allan Cruz, Aarón Suárez, Luis Ronaldo Araya y Deyber Vega entre otros.

Elias Aguilar se siente muy orgulloso de su pueblo, Barva de Heredia y sus típicas mascaradas. (CSH )

La Teja le preguntó al departamento de prensa del Herediano, si Tejeda se desprendió así no más de la número 10.

“Yeltsin se la cedió”, nos dijo Sebastián Cárdenas, encargado de prensa florense.

Los aficionados ven con buenos ojos la incorporación de Elías y lo ven como ese 10, que desde que él se fue, no había llegado.

Arturo Álvarez, un fiebre florense, dejó muy claro que la afición del Team está muy contenta con la incorporación de Elías.

“Era lo que estábamos esperando, un diez y quién mejor que uno de la casa, que uno sabe que no viene a probar, se sabe lo que va a dar, se le extraña desde que se fue porque no ha llegado un jugador que cumpla ese rol”, manifestó Álvarez.

“Imagínese con él, con Allan Cruz en buen nivel, se complementan con Tejeda y por un costado Vega y por el otro Gerson Torres, sería un medio campo de lujo”, añadió el fiebre del Herediano.

Elías Aguilar se mandó de una vez con la 10. (Pantallazo)

Otro fanático que está muy complacido con la llegada de Elías es Juan Pablo Rojas.

“A Elías siempre lo he admirado, desde que se fue uno esperaba que volviera, no había un diez, no ha habido un creativo, Yeltsin es más mixto. Esa llegada da tranquilidad y felicidad a la afición”, comentó Rojas.

Dice que el equipo está muy bien armado y sin duda, será candidato al título.

“El torneo pasado, en todo lado estaba débil, pero ya para este campeonato sentimos que Fuerza Herediana empezó a mover las fichas y se armó un buen equipo. La verdad, sí estamos ilusionados”, expresó Rojas.

Jorge González, también aficionado rojiamarillo, expresó que Elías es un gran jugador, solamente que se debe esperar a ver el nivel con el que llega.

“Para mí siempre ha sido un buen jugador, pero soy consciente que el Elías de hace cinco años, cuando se fue, no es el mismo carajillo. Es cinco años más viejo, es el único punto que me pongo a pensar, quizás no tenga ese nivel”, comentó González.

Dijo que Herediano tiene equipo para pelear, pero hay demasiada gente joven.

“No sé qué porcentaje de esos nuevos van a ser titulares, pero el equipo está muy bien armado”, expresó.

Además, todos coinciden que con el equipazo que se está armando, más la experiencia de Jeaustin Campos en el banquillo, serán un plus para ir con todo.

“Es el técnico indicado y ahora ha tenido tiempo para trabajar más porque casi siempre el equipo llega a las finales y como que no queda tiempo de hacer una buena preparación”, consideró.

Álvarez cree que Campos le da otro perfil al equipo, de más peso. “Es el indicado, un técnico de experiencia que le gusta jugar con un 10″, dijo.

“En los últimos años, el estilo del Herediano es de tener más velocidad por los costados y tal vez no armar tanto, pero a Jeaustin le gusta esa figura del creativo y por ahí podemos ganar mucho”, agregó Alvarez.