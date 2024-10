Elías Aguilar reconoció que un aspecto extrafútbol le pasa factura al Herediano

El capitán del Herediano Elías Aguilar reconoció que hay cosas fuera de la cancha que perjudican al club. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

El volante del Herediano Elías Aguilar reconoció que el aspecto mental podría estarle pasando factura a los jugadores del cuadro rojiamarillo.

El 10 del Team aseguró, luego del juego ante Alajuelense que llegaron a defenderse bien ante la Liga, cerraron líneas y aprovecharon cuando tuvieron la pelota en las contras.

Elías fue más allá y afirmó que aunque hicieron algunos remates, el portero manudo Leonel Moreira lo hace muy bien e impidió un marcador negativo para los rojinegros.

El capitán del Herediano Elías Aguilar reconoció que hay un aspecto que perjudica a sus compañeros. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Pueden dar más

El mediocampista fue claro: la expulsión de Jesús Everardo Rubio frenó opciones para dejarse los tres puntos.

“Hay que ver el lado positivo, hicimos un juego digno, de lo que queremos, pero podemos dar más. Fue un partido disputado, somos rivales directos y la expulsión nos condiciona mucho.

“Rescato los últimos 20 minutos, hubo mucho esfuerzo, pero evidentemente no estamos contentos, porque para meternos de llenos en la zona de clasificación debíamos ganar, es un punto, pero nos queda un sinsabor”, expresó.

El capitán herediano señaló que antes del parón que hubo por los juegos de la Selección Nacional estaban quedando en cuanto a rendimiento, pero poco a poco se van levantando.

“Tenemos que seguirlo intentando, tenemos otra final el jueves (contra el Real Estelí por la Copa Centroamericana) y luego volver el domingo para seguir buscando la clasificación”, añadió.

Rashir Parkins anotó el gol de Alajuelense. Mayela López. (MAYELA LOPEZ)

Con uno más

El jugador liguista Rashir Parkins, quien marcó el único gol para Alajuelense, trató de justificar el empate que obtuvo su equipo, pese a tener un jugador más.

“Salimos a ganar, pero Heredia es un gran equipo. El juego, como todos los clásicos son difíciles, es un punto con el que no estamos satisfechos, pero vamos a seguir trabajando”, destacó.

El centrocampista está feliz con su regreso a Alajuelense, luego de su paso por Puntarenas.

“La verdad no me imaginaba volver a la Liga, he ido creciendo, debo seguir trabajando día con día. El profesor (Alexandre Guimaraes) me habla constantemente.

“Para asegurar el liderato debemos estar espabilados, el grupo está comprometido”, añadió.