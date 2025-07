Elías Aguilar repitió como mejor jugador del torneo 10 años después, ¿cuánto ha cambiado?

Elías Aguilar, capitán del Herediano, se mostró emocionado por recibir por segunda ocasión el premio al mejor jugador del torneo. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El capitán del Club Sport Herediano, Elías Aguilar, se mostró emocionado por ser reconocido nuevamente como el mejor jugador de un torneo y recordó cuando, hace 10 años, le dieron por primera vez este galardón.

El lunes por la noche, el Profeta recibió el premio al mejor jugador del Clausura 2025, en la gala de premios Unafut, y en el 2015 fue premiado como el mejor jugador del Verano 2015.

Aguilar reconoció que hace una década no tenía noción de lo que estaba recibiendo y afirmó que ahora, a sus 33 años, se considera un jugador más maduro y consciente del trabajo que hace dentro de la cancha.

“Hace 10 años era un niño, que no tenía idea, no era consciente de lo que en ese momento gané. Ahora me siento muy feliz, contento y se lo dedico a Dios, a mi familia y sobre todo a la afición que siempre está ahí con nosotros y a seguir adelante, porque la institución viene haciendo un buen trabajo y debemos redoblar esfuerzos para lo que se viene”, destacó.

Elías es un líder dentro y fuera del camerino y es consciente de que sus palabras y acciones hacen eco en la institución.

“Creo que entre más sinceros seamos como equipo, como familia, siempre aportamos. Cuando las cosas no están bien hay que aceptarlas. Y hay que ser humildes para reconocerlo, somos seres humanos y nos equivocamos, pero también estamos logrando cosas importantes y debemos seguir por esa línea”, dijo.

Allan Cruz, volante del Herediano, espera superar la cifra de goles del torneo anterior, en donde marcó 2 tantos.

El volante florense Allan Cruz fue otro de los galardonados. El golazo que le anotó a Alajuelense en las semifinales del Apertura 2024 fue premiado y además se dejó el reconocimiento al mejor jugador de ese mismo certamen.

Cruz fue clave en el título 29 de los rojiamarillos, disputando 23 partidos, 19 de ellos como titular.

“Somos bicampeones, pero ahora venimos a un torneo diferente y sabemos que tenemos una presión adicional, queremos el tricampeonato y poco a poco nos estamos acoplando a la forma de trabajar del profesor (Pablo Salazar) y sabemos que los rivales estarán listos para enfrentarnos”, destacó.

Cruz es consciente que fue determinante para el Apertura 2024; sin embargo, las lesiones y sanciones le pasaron factura en el torneo anterior, en donde marcó únicamente dos goles.

“Hubo varios factores que me impidieron tener un mejor nivel, estuve varios partidos fuera de lista, las lesiones, pero creo que a uno lo marcan diferente, porque saben que uno es peligroso dentro del área.

“Sin embargo, creo que lo hice bien en el equipo, ayudé a mis compañeros para obtener el bicampeonato y vamos por más, nos fue muy bien en la pretemporada y estamos listos para empezar el torneo”, destacó.

Además de su buen momento en el Team, Allan está realizado a nivel personal, porque será papá por segunda ocasión.

“Me siento muy contento, mi esposa ya tiene 8 meses de gestación y la llegada de este bebé es una motivación extra para seguir trabajando y dar lo mejor de mí”, aseguró