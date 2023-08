Elías Aguilar y Joel Campbell chocan este domingo, ¿quién se ha visto mejor?

El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan este domingo a las 6 de la tarde en el estadio Colleya Fonseca de Guadalupe, con un atractivo especial: ver frente a frente a dos de las contrataciones más sonadas del torneo, Elías Aguilar y Joel Campbell.

El partido corresponde a la jornada seis del torneo y es el más atractivo de la fecha. La Liga llega en el tercer lugar, con once puntos y es el único equipo invicto del torneo. El Team es el cuarto lugar, con nueve unidades y con dos derrotas consecutivas.

Elías Aguilar ha destacado en el torneo local y en la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados)

El florense Aguilar proviene del fútbol coreano, donde jugaba con el Incheon y tuvo destacadas actuaciones, mientras que el rojinegro estaba en la Liga MX con el León, luego de andar por una serie de equipos en Europa.

Ambos han sido piezas importantes de sus equipos, pero también víctimas de la rotación, por la seguidilla de partidos que tienen tanto el Team como el León.

En cuanto a números andan parecidos, pero son mejores los de Elías. El volante ha participado en 4 partidos, todos de titular y cuenta con 301 minutos. En ese tiempo ha sido decisivo en cinco goles, con dos pepinos y tres asistencias (una incidencia de gol cada 60,2 minutos).

2 — goles, en diez remates a portería, lleva Elías Aguilar

2 — goles, en seis remates a portería, lleva Joel Campbell

Campbell ha estado en cinco partidos, de los cuales en tres ha sido titular y en dos ha sido suplente para 347 minutos en total.

Ha participado en dos goles, ambos anotados, pues aún no tiene asistencias, es decir, participa en una acción de gol cada 173,5 minutos.

Mientras tanto, en la Copa Centroamericana, ha tocado más la bola Aguilar con 126 pases, contra 82 de Joel, aunque el rojinegro ha sido más efectivo. Campbell tiene un 85 por ciento de efectividad y Elías un 82 por ciento. Los dos tienen cinco remates, tres directos y dos por fuera, sin goles y sin asistencias.

Joel Campbell tiene potencial para crecer mucho más en el torneo, creen los expertos. (Rafael Pacheco Granados)

Elías saca ventaja

El exjugador y comentarista Hernán Morales piensa que los dos han sido grandes contrataciones, que no han defraudado a sus aficiones, pero cree que se ha visto un poco mejor el jugador florense.

LEA MÁS: ¿Depende el Herediano de Elías Aguilar? Esto responde el jugador

“En rendimiento, en estos momentos, está sacando ventaja Elías Aguilar, ha sido más constante, no sé si porque ya conocía la dinámica del Herediano, pero se ha acomodado bien, ha demostrado que evolucionó, tenemos un Elías Aguilar bastante consolidado”, expresó el comentarista de Repretel.

Eso sí, está seguro de que Joel en cualquier momento va reventar con su gran capacidad individual.

103 — pases correctos tiene Elías Aguilar en la Copa Centraomericana

70 — pases correctos tiene Joel Campbell en Copa Centroamericana

“Me parece que no ha jugado en la posición donde puede sacar mayor provecho, para mi debe jugar por fuera, pero si tienen a Carlos Mora, lo hace bastante bien y por el otro costado no sé hasta dónde puede. Creo que de delantero centro no es el fuerte de él, pero en cualquier momento se acomodará mejor y subirá el nivel”, expresó Morales.

Mejor momento

El entrenador de Limón Black Star de la Liga de Ascenso, Marvin Solano, dice que Elías llegó en un mejor momento deportivo y por eso se ha visto mejor.

LEA MÁS: Joel Campbell habló fuerte a compañeros luego del partido

“Obviamente los dos aportan, pero vino en mejor momento Elías, con gran madurez, ha participado en más goles. Tal vez sea por la misma posición de él, el diez, el encargado de crear fútbol. Los dos son muy buenos jugadores, pero Elías se ha apoderado más de su equipo”, explicó Solano.

Solano considera que ninguno de los dos está en su techo y que tienen mucho potencial para dar más a sus equipos.

“Que estén los dos jugando en nuestra liga es un atractivo adicional para el campeonato, la gente quiere verlos. Joel tiene que crecer futbolísticamente, tiene que hacer la diferencia; Elías también, si quiere aspirar a la Selección Nacional tiene que generar más fútbol, ser más constante”, dijo el entrenador limonense.

Lo cierto es que los ojos de toda la afición estarán enfocados en los dos fichajes que más bulla hicieron, en un duelo de poder a poder, ¿quien ganará el duelo?