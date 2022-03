Emotiva reacción de un niño herediano cuando lo llama Esteban Granados (video)

El niño Camilo Oyuela Barrantes, de 11 años, se llevó la sorpresa de su vida este lunes, luego de haber demostrado en diciembre que es un herediano de esos de hueso colorado.

El jugador rojiamarillo Esteban Granados fue el encargado de darle el sorpresón, pero él mismo futbolista se asombró con la reacción efusiva del pequeño herediano.

La mamá Laura Barrantes y el niño Camilo Oyuela estarán este miércoles en el estadio. (Cortesía )

La historia es así. Herediano invitó a sus aficionados a mandar vídeos de apoyo para los jugadores en diciembre, previo a la final contra Saprissa y Camilo, por cuenta de él, hizo el suyo, según nos contó su mamá, Laura Barrantes.

El video quedó muy bien hecho, pero el pequeñín se ganó la admiración de muchos por su soltura y por las frases que usó. “Vamos a apoyarlos en las buenas y en las malas, si ganan esta final, perfecto, y si no, pues hasta la otra porque con el Team se está en las buenas y en las malas”, fue parte del mensaje del niño, estudiante de la escuela José Figueres Ferrer en Mercedes Norte.

A Camilo Oyuela lo llevan desde niño al estadio. (Cortesía )

Además, decoró el cuarto de manera que vieran que es un fiebrazo, puso de fondo una bandera una chema y un póster firmado por los jugadores, además grabó el video con una suéter y una bufanda del Team.

El club quiso corresponder semejante detallazo del niño y le escribió a Camilo un mensaje, “somos del Herediano, queremos hablar con alguno de tus papás”.

Así fue como le contaron a Laura que querían premiar el video del niño por los buenos comentarios que había generado y lo bien hecho que estaba y que querían hacerle una llamada sorpresa con Esteban Granados. La madre, por supuesto, muy emocionada porque es de las heredianas que no faltan al estadio, estuvo de acuerdo.

Cuando Camilo le preguntó a su madre qué querían, ella le dijo que lo metieron en una rifa para no arruinar la sorpresa.

Cuando Granados hizo la llamada grabaron todo. En el video que compartió el Team esta semana se ve la reacción natural y genuina del niño al hablar con Granados.

Al niño le regalaron dos entradas para que vaya con su mamita al partido de este miércoles ante Alajuelense.

La Teja conversó con Camilo, con doña Laura y con Esteban acerca de la linda dinámica que generó el Team para estimular a sus aficionados.

“Yo al ver a Esteban Granados en la llamada me dio algo en el estómago, me sentí feliz, impresionado, muy agradecido por la oportunidad que me dieron, con mucha emoción. No lo sé explicar”, dijo Camilo.

“Vieras que a todo el mundo le he contado... ¡qué chiva! Voy a ver el partido y hasta la profe de Inglés va a ir al estadio para verme”, aseguró muy ilusionado.

Doña Laura está igual de emocionada y dice que todo el mérito fue de su hijo por la iniciativa que tuvo.

“Como mamá, me siento muy orgullosa. Cuando se subió el vídeo en aquel momento hubo comentarios del tipo de ‘qué niño más educado’, ‘qué bonito se expresa’. Y cuando me llamaron de Heredia, bueno... imagínese, qué belleza lo que hace ese equipo, que gesto más lindo, que estimulen a los aficionados más pequeños así”, contó.

La fiebre por el Team viene por el lado de su abuelo y uno de sus tíos. (Cortesía )

“Mi mamá y mi hermana lloraron y a mi se me pega un nudo en la garganta que le tomen en cuenta al hijo de uno”, añadió.

Después de que terminó la llamada, Camilo llamó a sus amigos del barrio para que fueran a la casa y les puso el video con un parlante y le contó a toda la escuela.

Por su parte, Granados confesó que es estimulante para los jugadores ver aficionados tan pequeños con los colores pegados al pecho.

“El más asombrado fui yo, jamás pensé causar ese tipo de reacción en un niño que lo ve a uno como un ídolo, es bastante especial. Me queda la satisfacción que ese niño vio a Heredia campeón, me vio a mí y a mis compañeros esforzándonos y eso me llena de emoción”.

