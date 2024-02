¡Empezó con todo! Hernán Medford ya mandó su primera advertencia al arbitraje

Hernán Medford confía que sacará a Sporting del bache que tiene en el torneo. Foto: Prensa Sporting.

Hernán Medford oficialmente fue presentado este jueves como técnico de Sporting Fútbol Club en sustitución de Francisco “Paco” Palencia y fiel a su estilo ya empezó a mandar filazos a diestra y siniestra.

Se las mandó al arbitraje, ya que le preguntaron si ha visto cambios con la llegada del argentino Horacio Elizondo y como era de esperarse, fue muy franco en su respuesta y hasta advirtió lo que hará cuando los paveños sean afectados por un error arbitral.

“El arbitraje es parte del fútbol, hay que darle el tiempo, no he visto que mejore mucho, pero es que el fútbol es de dar su debido tiempo, a él (Horacio Elizondo) hay que darle esa posibilidad para que aplique sus cosas y así juzgarlo, cuando en un futuro cercano me vuelva a sentar acá tras un partido y tal vez un árbitro no hizo bien su trabajo, ahí estaré criticando y ustedes ya me conocen ante eso (risas).

“Una vez dije y todos me dieron la razón, que en este país el 95% de los entrenadores y los gerentes deportivos son unos llorones, ¿cómo vas a ver un partido donde todo el país vio que el árbitro se equivocó y no vas a decir nada? Podés quedar fuera de una semifinal o perder un campeonato por decisiones de ellos, pero les voy a dar el tiempo suficiente y esperando que las cosas mejoren”, respondió Medford.

El experimentado técnico sabe que le va a tocar bailar con la más fea, porque el equipo está cerca de los puestos de descenso, pero confía que sacará la tarea al finalizar el certamen.

Medford estará con los paveños por un año, el equivalente a dos torneos cortos, con opción de extenderlo por más tiempo y esperan tenerlo habilitado para dirigir, en los próximos días, cuando se reanude el torneo.