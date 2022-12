Empresario: “Dando un precio superinflado, hacer esa camisa de Bryan Ruiz cuesta ¢18 mil”

Liga Deportiva Alajuelense sacó este jueves una camisa por la despedida de Bryan Ruiz que, lejos de motivar a su afición, más bien la enfureció más.

Camiseta despedida Bryan Ruiz (Prensa LDA)

El enfado es porque la chema del Capi cuesta ¢62 mil. Pese al elevado costo, la prenda ni siquiera es de marca, pues no la confeccionó Kelme, patrocinador del equipo.

Los manudos anunciaron que, por ser una edición especial, solo sacarán mil unidades a la venta, lo que quiere decir que, si venden todas, obtendrán ¢62 millones.

Oliver Nowalski, gerente comercial de Alajuelense, justificó el precio en un comentario que le respondió a un seguidor de la página manuda en Twitter.

“Es una camisa de colección que cuando la vea entenderá el precio. Lleva muchos detalles especiales que hacen que el costo de esta prenda sea muy alto. Son solo 1000, edición limitada y de colección. En los próximos días saldrán más productos más económicos. Saludos”, respondió Nowalski en Twitter.

Como Alajuelense publicó la tela con que se hizo la camisa y los detalles que tiene, le consultamos al dueño de una empresa de textiles para que nos explicara si se justifica ese precio y cuánto podría costar, aproximadamente, hacer cada chema.

Camiseta despedida Bryan Ruiz (Prensa LDA)

“Poniéndole precios superinflados, si una empresa me las compra al por mayor yo se las vendería en 18 mil o 20 mil a lo mucho”, dijo Rónald González, dueño de la empresa Inversiones Jocy, en San Rafael de Alajuela.

El empresario dice que para él la camisa sí está muy cara, aunque entiende que Alajuelense está cobrando por algo más que los materiales.

Video: Alajuelense presentó una exclusiva y elegante camiseta para la despedida de Bryan Ruiz

“Bryan Ruiz es una marca como tal, es muy relativo el valor de las cosas. Eso es como cuando empezaron a vender una moneda de 500 y no costaba 500, costaba como 18 mil colones; no es que esté a favor del precio, pero hay cosas a las que se les asignan (valores) porque tienen una exclusividad.

“Hay otros factores, él (Ruiz) como marca, y segundo va a tener un valor agregado, porque es una persona referente, eso hace que tenga más valor lo intangible que lo tangible, la parte sentimental que los mismos logos, la misma tela”, aclaró, aunque reiteró que considera que el precio es muy elevado.

Le llueven críticas a la Liga por camiseta de despedida de Bryan Ruiz

A la espera

Le consultamos al departamento de prensa de Alajuelense por qué la camisa no tiene marca, por qué no la realizó Kelme, por qué fue tan elevado el precio final de la prenda y para quién irán destinadas las ganancias, si para el club, para Bryan o para ambos, sin embargo, aún no hemos recibido respuesta.

La despedida de Bryan Ruiz será el sábado 17 de diciembre a las 4 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela en un amistoso entre la Liga y el Twente de Países Bajos, equipo en el que también militó el costarricense.