- Eso va más por la afición, ellos me ven con los ojos del sobrino o del hijo. En Alajuela no se me reconoció como Anthony López, como sí pasó en Pérez Zeledón, que me gané las cosas con mi nombre y con lo que pude hacer. No sé... creo que la afición espera otro Wílmer, o no sé qué le pasara por la mente. Soy Anthony, no soy igual que Harold o Wílmer.