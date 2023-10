En Alajuelense le pagarán con una moneda muy distinta a los heredianos este sábado

En Alajuelense afirman que los aficionados al Herediano son bienvenidos y no le cerrarán las puertas a nadie de forma antojadiza. (Jose Cordero)

En Alajuelense quieren estar a la altura de las circunstancias para el duelo de este sábado ante el Herediano, por lo que rechazan irse por la vía del ojo por ojo y diente por diente.

Lo ocurrido el miércoles en el estadio Saprissa cuando la administración de los florenses impidió a un grupo grande de aficionados manudos entrar a ver el partido de semifinales de la Copa Centroamericana no se repetirá en el Morera Soto, aseguran sus voceros.

Para Marco Vásquez, vocero rojinegro lo sucedido en esa mejenga fue muy penoso y lamentable, pero ni por la cabeza les pasa hacer algo similar porque así no se deberían manejar las cosas y más bien hizo una invitación a los florenses a, que en paz, los visiten si así lo quieren

“Queremos hacer una invitación a la dirigencia y a los aficionados del Club Sport Herediano para que nos acompañen el próximo sábado y el próximo miércoles al estadio Alejandro Morera Soto donde serán bienvenidos”, comentó Vásquez a La Teja.

Jafet Soto se excusó diciendo que a quienes no dejaron entrar fue a la barra de Alajuelense denominada La Doce; sin embargo en fotos se ve que muchos eran niños, mujeres y personas que no tenían nada que ver con ese grupo a lo que el presidente florense dijo que ni modo, “pagan justos por pecadores”

“Ese no es un buen argumento porque estamos dejando a mucha gente sin poder ver el espectáculo, que posiblemente pagó, además de la entrada su transporte y otras cosas. ¿Cómo hacemos para poder separar a los grupos, es muy difícil”

“Al final sí se tomó esa decisión que para nosotros es incorrecta, al menos, que se le pueda resarcir a los aficionados como mínimo lo que invirtieron en la entrada”, añadió

Al tomar la posición que se trató de una barra que no era bienvenida, Herediano no hizo devolución alguna de plata en estos días.

Vásquez también mandó un mensaje a la afición rojinegra.

“Pedirle a nuestros aficionados que no caigan en provocaciones en general, que tengan cuidado y mostremos un comportamiento ejemplar, no solo en estos partidos contra Herediano, sino en cualquier tipo de partidos en los torneos que estamos participando”, detalló.

Muchos aficionados de Alajuelense se quedaron afuera del estadio Saprissa el miércoles. Foto: Fanatikos CR

Como antecedente hay que señalar que en la final del Apertura 2022 en el Morera Soto se le cerró la puerta a un grupo de aficionados de Cartaginés que no pudieron entrar al estadio al igual que hasta socios manudos, en una situación similar.

En aquella oportunidad fue la Fuerza Pública la que mandó a cerrar las puertas, según confirmó tanto la Liga como Seguridad Pública cuando un grupo de gente trató de meterse con presuntas entradas falsas.

También devolvieron un bus de aficionados de Cartaginés que no pudo ni llegar al Morera Soto porque supuestamente era la barra brumosa, pero en él viajaban mujeres y niños.

Aplauden medida

Un aficionado de Alajuelense famoso en redes sociales como Johan Guerra, más conocido como El Tuca afirma que la postura tomada por la Liga es la de un club que demuestra señorío.

“La actitud de Herediano fue la de un equipo pequeño que cree que prohibiendo la entrada a la afición de la Liga va a afectar el rendimiento del equipo, cosa que no pasó. Adicional a eso la Liga es una institución muy grande que sabe muy bien los valores que representa.

“El fútbol es afición, lo que le da el color al estadio, el cual se consigue llenando el estadio cada uno apoyando a su equipo, no importa quien sea, sino que puedan compartir”, opinó.

Tuca le mandó un mensaje picante a Jafet sobre la plata que recaudó con la afición que no dejó entrar.

“Jafet dice que justos pagan por pecadores, pero para recibir la plata que le va a dar Concacaf de esas entradas que la gente no pudo disfrutar no va a devolver ni un cinco, entonces ahí sí le quedó bien que fueran, me pareció algo muy oportunista y ventajista”, tiró fuerte.

Para Guerra lo sucedido es lo típico que suele hacer Soto antes de los partidos importantes, tirar cortinas de humo para que de lo que menos se hable sea de fútbol.