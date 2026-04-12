En Alajuelense no todo es felicidad; pese a la victoria ante Sporting, el camerino manudo llora una sensible pérdida

En Alajuelense no todo es felicidad, luego de la victoria 0-2 ante Sporting FC.

Este domingo, el equipo rojinegro dio a conocer, a través de sus redes sociales, una pérdida sensible en el camerino liguista.

Se trata del fallecimiento de la madre de Mario Chaves, uno de los utileros más queridos del equipo erizo.

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En Alajuelense lloran una pérdida sensible, a días de jugarse el clásico nacional. Foto: Facebook LDA. (Foto: Facebook LDA. /Foto: Facebook LDA.)

El triste mensaje de Alajuelense

Este fue el mensaje que publicó el equipo rojinegro en sus redes sociales.

“Futbolistas, junta directiva y personal administrativo se unen al dolor por el fallecimiento de Ana Patricia Gonzáles Flores, madre de nuestro compañero Mario Chaves”.

Los liguistas se preparan para enfrentar a Saprissa, el domingo 19 de abril, en el clásico nacional, a partir de las 5 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto.