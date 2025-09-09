Deportes

En Cartaginés lloran la pérdida de un familiar de su cuerpo técnico

En Cartaginés lamentaron el fallecimiento del familiar de uno de sus entrenadores

Por Yenci Aguilar Arroyo
luto
En Cartaginés lamentaron el fallecimiento del familiar de uno de sus entrenadores. Foto ilustrativa. (Tomada de Twitter)

El Club Sport Cartaginés llora el fallecimiento del hijo de uno de sus entrenadores de ligas menores.

Este lunes, el club brumoso informó la pérdida de Fabián Cubero Matarrita, hijo de Edgar Cubero Jiménez, quien dirige la categoría Sub-9.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Fabián Cubero Matarrita, hijo de nuestro entrenador de liga menor Edgar Cubero Jiménez.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, citó el equipo de la Vieja Metrópoli en sus redes sociales.

En Cartaginés lamentan el fallecimiento del hijo de uno de sus entrenadores. Facebook CSC.
El club informó el fallecimiento en sus redes sociales. Facebook CSC. (Facebook CSC. /Facebook CSC.)
Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

