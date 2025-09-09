En Cartaginés lloran la pérdida de un familiar de su cuerpo técnico

En Cartaginés lamentaron el fallecimiento del familiar de uno de sus entrenadores. Foto ilustrativa. (Tomada de Twitter)

El Club Sport Cartaginés llora el fallecimiento del hijo de uno de sus entrenadores de ligas menores.

Este lunes, el club brumoso informó la pérdida de Fabián Cubero Matarrita, hijo de Edgar Cubero Jiménez, quien dirige la categoría Sub-9.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Fabián Cubero Matarrita, hijo de nuestro entrenador de liga menor Edgar Cubero Jiménez.

“Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos”, citó el equipo de la Vieja Metrópoli en sus redes sociales.