En el Municipal Liberia viven un duelo por la pérdida de una persona muy especial

En el Municipal Liberia dieron a conocer la lamentable noticia

Por Yenci Aguilar Arroyo

En el Municipal Liberia lamentan una pérdida muy especial, a dos días de enfrentar a Guadalupe FC, por el torneo de Clausura.

Este jueves, el club anunció en sus redes sociales el fallecimiento de uno de sus más fieles seguidores, a quien le decían Cuco.

Miguel Ängel Morice Marenco Aficionado de Liberia Falleció este miércoles 4 de marzo 5 de marzo del 2025 Tomado facebook Municipal Liberia
El Municipal Liberia dio a conocer el fallecimiento de uno de sus más fieles seguidores. Foto: tomada de Facebook. (La Nación/Tomado facebook Municipal Liberia)

El fallecimiento de un seguidor del Municipal Liberia

Así informó el club el fallecimiento de uno de sus más fieles seguidores.

“La Asociación Deportiva Municipal Liberia lamenta el fallecimiento del Sr. Miguel Ángel Morice Marenco, fiel seguidor de nuestra institución.

“Nos unimos al dolor que embarga a sus allegados por tan inesperada pérdida. ¡Descansa en la paz del Señor!“.

