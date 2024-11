En el Santos tomaron drástica medida para no “seguirle el juego a gente irresponsable”

Mauricio Vargas, vicepresidente de Santos aseguró que dejaron por fuera a Sandro Alfaro, en espera de un documento que haga constar que está inscrito en el club. Santos. (Santos )

En el Santos de Guápiles no se quedan quietos ante la sanción que le impuso el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol a mitad de semana y presentaron una apelación.

Recordemos que al club caribeño lo castigaron porque asistente Sandro Alfaro estuvo en el banquillo técnico durante los partidos ante Pérez Zeledón, Guanacasteca y Puntarenas FC, pese a estar inscrito con un equipo de la Liga de Ascenso. Por eso, a los santistas perdieron los puntos de dichos encuentros y se les adjudicó un marcador de 3-0. Ante los pamperos, los guapileños habían conseguido su único triunfo del certamen, con goleada 4-0. Los otros partidos habían perdido por 3-1 y 1-0. También se le impuso una sanción adicional.

LEA MÁS: Unafut resolvió apelaciones contra el Santos y decisión le dio todo un giro al Apertura 2024

Mauricio Vargas, vicepresidente del club, aseguró a Tigo Sports, minutos antes del juego contra Cartaginés, que hay un error en el sistema que inscribe a jugadores y miembros de cuerpos técnicos.

“Quería demostrar que lo que dicen es una falacia. Tenemos un correo donde nos dice que Sandro Alfaro está desincrito y en el sistema que la Federación y la Unafut usan para inscribir jugadores ahí está Sandro activo con el Santos.

“No quieren aceptar el error y quieren corregir un error con otro error, porque administrativamente, no podían tomar una determinación de oficio, porque tomar un oficio de este tipo tiene plazos y si la apelación de Guanacasteca está extemporánea, ellos (Unafut y Federación) están tomando la decisión extemporánea”, afirmó.

Vicepresidente del Santos arremete contra Unafut y Fedefútbol

Irresponsable

Vargas fue más allá y afirmó que no se va a seguir prestando al juego de quienes dirigen el fútbol de este país.

“Tal vez será que los de Competición no quieren cruzar el Zurquí porque se cierra todo el tiempo o no les gusta Limón, o será que esta provincia produce la mayor cantidad de jugadores del fútbol nacional. Los equipos grandes vienen a ver a jugadores de ligas menores para ver a quiénes se llevan.

“Hoy (Sandro) no está, por una decisión que tomé yo, y no va a estar hasta que nos den una certificación real que indique que está inscrito, porque no vamos a seguirle el juego a gente irresponsable. Muchos dependemos de esto, tengo en las ligas menores a más de 300 chamacos y aquí no queremos ser claros y transparentes y no queremos admitir que cometimos un error”, señaló.