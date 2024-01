En España muchos hablan y también están padeciendo con el bendito tema del ADN

La polémica arbitral estuvo a la orden en el partido del Real Madrid y el Almería (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)

Luego de la victoria por 3-2 del Real Madrid ante el Almería cargada de polémica arbitral a favor del club blanco, en España las críticas están encendidas y algunos personajes aprovechan para tirar duro.

El famoso Cristóbal Soria sacó un tema que en Costa Rica también es tendencia como el del ADN y no se anduvo por las ramas para decir que para él eso no existe, sino las consistentes ayudas arbitrales a favor de algunos equipos.

“Cuando os vuelvan a hablar del ADN del Real de Madrid recordar el partido de hoy contra el Almeria en el Bernabeu con el penalti que los mete en el partido y escándalo de gol anulado… ese es el verdadero ADN madridista… las continuas ayudas arbitrales…!!!

“Me dan igual los títulos ganados a lo largo de la historia del Real de Madrid… Me da igual el marketing y las camisetas que vendan en todo el mundo… Me da igual que el Bernabéu sea o no el mejor estadio del mundo… Lo de hoy pone en duda el prestigio y la honarabilidad del Real de Madrid por los siglos de los siglos…”, tiró Soria al cuerpo y directo.

El ADN del real de madrid es mentira…espera que os lo digo otra vez…MENTIRA…!!!

El verdadero ADN del real de madrid es el colectivo arbitral y los más de 120 años de historia del equipo de Florentino dan buena cuenta de ello…!!! pic.twitter.com/BrKDs2rScA — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) January 21, 2024

En el partido de este domingo por la mañana hubo diversas polémicas, un penal concedido al Madrid para descontar en el marcador cuando iba perdiendo 2-0 precedido por una falta de los merengues no sancionada, luego un gol en el que la repetición muestra que Vinicius le mete el brazo al balón para anotar, el cual fue concedido por el VAR y el 3-2 cayó al minuto 100, luego de una larguísima reposición que reclamaron en el equipo visitante.

De feria, cuando el partido estaba 2-1, al Almería le anulan un gol que analistas arbitrales y periodistas afirman era lícito por una falta que no se logra apreciar.