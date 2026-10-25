En Herediano explican el motivo por el que Jafet Soto los pone nuevamente a luchar por buscar el milagro

Jafet Soto, como de costumbre, puso a soñar a los aficionados del Herediano con que se puede jalar la torta y meter al equipo a una zona de clasificación que parecía imposible.

Desde la salida de Paulo Wanchope, el Team no volvió a perder, acumulando siete de los nueve puntos disputados con Soto como entrenador.

Jafet volvió a salir al rescate de Herediano. (John Durán/Rafael Pacheco Granados)

La última victoria contra Cartaginés les llenó de cierta ilusión la idea de que pueden competir contra los de arriba para recortar puntos y buscar ese boleto a semifinales.

Haxel Quirós, jugador florense, comentó la diferencia que supone tener a Jafet en el banquillo.

“Él conoce bien a su equipo, a los jugadores los tiene desde hace mucho tiempo y tal vez él sabe sacarle el provecho a cada jugador en sí, pero lo importante es que estamos ganando y apuntando a meternos en la clasificación”, explicó Quirós ante la consulta de La Teja.

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Por su parte, el mediocampista Aarón Murillo comentó acerca del cambio del equipo con la llegada de Jafet después de la salida de Wanchope.

“Antes con los otros técnicos, considero que nosotros los jugadores teníamos mucha responsabilidad, nosotros éramos los que jugábamos en el campo de juego, los que tomamos las decisiones, entonces es algo de nosotros; ahora con Soto es alguien que te inyecta algo diferente, alguien que siente la institución de una forma diferente a todos, entonces creo que también va por ese lado”, indicó Murillo.

Heredia logró un triunfo clave para seguir soñando con clasificar. (John Durán/Rafael Pacheco Granados)

Al Herediano se le vienen dos jornadas claves para soñar con que pueda luchar por uno de los cuatro boletos, debido a que el fin de semana que viene visita a Sporting en Grecia, que actualmente es uno de los clubes que están en la parte alta.

Luego de ir al estadio de Puente Piedra, el Team recibe a Saprissa en un compromiso clave para soñar con clasificar, ya que el Monstruo es otro de los que está en la zona más alta de la tabla, lo que le permitiría recortar unidades contra dos rivales directos en jornadas consecutivas.

Actualmente, los rojiamarillos tienen 14 puntos. Si ganan los cinco partidos que les restan, a lo máximo que podrían aspirar es a 29 puntos.