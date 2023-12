En la lupa de La Teja: A Herediano le fue como a un quebrado este 2023 con el famoso “nadaplete”

Viendo hacia el suelo al final del torneo, esta es la imagen que más se repitió en el año del Herediano. (Jose Cordero)

El 2023 ha sido tal vez uno de los años más difíciles desde que el grupo Fuerza Herediana, encabezado actualmente por Jafet Soto, asumió las riendas del Club Sport Herediano en el 2012.

La afirmación no la hace La Teja para este análisis, sino son los mismos hechos los que muestran las dificultades, sin títulos en lo deportivo, una inestabilidad que empieza a hacer costumbre en el banquillo, atrasos y atrasos en el proyecto del estadio y algunas polémicas de por medio.

Desde el segundo mes del 2023s las cosas se empezaron a torcer cuando se voló a su primer entrenador, apenas era 12 de febrero y una goleada por 4-0 ante Alajuelense dejó a Geiner Segura afuera del club, apenas le dieron tres meses de tiempo y para afuera.

Por centésima vez, Jafet Soto se puso en el banquillo, una fórmula que ya parece desgastada y que a muchos aficionados florenses ya no les hace mucha gracia en vista de que, salvo una vez, nunca se han conseguido los resultados deseados en el Team, que son campeonatos.

Para abril, Jafet se sacó del banquillo para traer a Jeaustin Campos, quien les había dado la estrella 29 en el Apertura 2021 y que acabara el campeonato, sin embargo, Alajuelense lo frenó en semifinales. Ahí se fue la primera oportunidad de ganar una copa.

El tiempo siguió (aunque las obras del estadio tal vez no al paso que muchos deseaban), el segundo semestre daba la opción de levantar tres copas, sin duda todo un chance de lavarse la cara de lo que había sido el mal arranque de año.

Fichajes como los de Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya o Allan Cruz llegaron para armar una plantilla top que ganara títulos como lo exigía a mediados de año Aquil Alí, uno de los dueños del Team.

El primer golpe se da en la Super Copa, cetro que se pierde en julio ante el Saprissa, el otro en noviembre cuando se queda eliminado en Copa Centroamericana ante Alajuelense en penales, poco a poco se fueron cayendo los objetivos y la presión iba en aumento.

En la Copa Centroamericana el Herediano vivió otra amargura ante Alajuelense. (JOHN DURAN)

“Todos los DTs dependen de resultados, siempre están con la presión, teniendo la planilla que se tiene pues nosotros salimos afectados, pero eso no significa que vamos a trabajar con cabeza caliente y tomar decisiones que no son. Él siempre sabe que los resultados son necesarios y además sabe la inversión que hicimos. Ahora tiene una presión muy alta de ganar el campeonato, por supuesto que aumentó. Yo creo que ya saben que no se puede fallar más”, dijo el dirigente a La Nación hace apenas dos meses cuando ya se había perdido dos de tres torneos.

A finales de noviembre, previo a enfrentar las semifinales, cayó otra bomba, Jeaustin dejó el equipo luego de que el Comité de Ética de la Fedefútbol le impuso una sanción de seis meses al declararlo culpable de un caso de racismo contra el delantero del Saprissa, Javon East.

En el Team la decisión cayó pesada, lo tomaron como un ataque personal justo en ese momento de la temporada, sin embargo, tampoco dio mucha pelea al respecto, solamente cesó a Campos, lo mandó a resolver el problema por su cuenta y listo.

Quince días después al técnico le recibieron una apelación en su caso, lo que congeló el castigo y bien, bien le hubiera dado chance de dirigir la final ante el Saprissa, pero en su lugar, otra vez se metió Soto al banquillo, esta vez con un grupo de gente al que le tomó semanas reconocer quién estaba a cargo, aunque se notaba con claridad.

Las polémicas con Fernán Faerron fueron otra mancha en el año de los florenses. (Jose Cordero)

El resultado fue el mismo, parece que se conformaron con eliminar a la Liga en semis, pues en la final Saprissa se la llevó sin joderse mucho cerrando el “nadaplete” florense, un año de pesadilla, en el que acumuló ya cuatro torneos sin ser campeón nacional, deuda que ya empieza a ser pesada.

“El 2023 para mí como herediano me dejó un sinsabor porque Herediano siempre está obligado a ser campeón y no lo fue, por uno u otro motivo, en ese tema me quedó en deuda, porque tiene buen plantel, buen equipo, pero algo le ha faltado para llegar a ese título.

“Esperaba más velocidad en el tema del estadio, entonces ahí también me dejó un sinsabor, pero eso va avanzando y espero que para el 2024 todo mejore. Fue un año en el que no puedo quedar feliz. Se mejoró un poco en infraestructura por las mejoras al estadio de Santa Bárbara, que me parece muy importante. Para el 2024 espero ser campeón, tener el nuevo estadio y que entre Chuy (Godínez), sí se queda, y el Cubo Torres, hagan desastres en las defensas rivales”, opinó Fabián Zumbado, columnista de la Voz del Florense en La Teja.

Acelerar la construcción del Rosabal Cordero para que pase de fotos a realidad es una de las urgencias florenses. Fotografía: Lilly Arce.

Del fracaso en el Team no dijeron mucho, ya habían advertido que pasaría y las salidas empezaron a aparecer, le dieron las gracias a Kennedy Rocha, José Guillermo Ortiz y Bryan Segura.

Contrataron al mexicano Héctor Altamirano como nuevo técnico, a Erick “Cubo” Torres y al defensor hondureño Getsel Montes, pues ya empiezan a sentir que la maldición del 29, que también golpeó a Saprissa y a Alajuelense, no es tanto cuento como la pintaban.