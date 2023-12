En la lupa de La Teja: Cartaginés se cayó del cielo sin paracaídas para estrellarse en el 2023

A Cartaginés se le fue el año como luce Marcel Hernández, con las manos en la cintura sin nada que hacer y con el estadio lleno de rivales. (JOHN DURAN)

Si el 2022 significó el año en el que Cartaginés y sus aficionados alcanzaron el cielo al ganar dos trofeos, el nacional y el de Copa, el 2023 fue el momento en el que cayeron de cabeza sin paracaídas y quedaron estampados en el suelo.

De un año a otro pasaron del mejor momento de su historia, a uno de los peores, porque cuesta muchísimo encontrar algo que se pudiera aplaudir como bueno en el 2023 para los blanquiazules. Fue una colección de fiascos en lo deportivo, lo administrativo y en los banquillos.

Hay que decir las cosas como son, hace un año no nos alcanzaron los elogios hacia un equipo que finalmente cumplió sus sueños, contra la incredulidad y las dudas de muchos, calló todas las bocas, pero ahora no hizo más que darles la razón, porque más que nunca, fue Cartaguito.

En lo deportivo nada se salva, en el 2023 tuvieron la opción de ganar cinco copas, nunca en la historia Cartaginés había tenido tantos frentes abiertos y fracasaron en todos y de manera fea en la mayoría.

En el primer semestre Alajuelense los sacó de semifinales del Clausura 2023 sin joderse mucho, pero las competencias se concentrarían en el segundo semestre, donde en todas se despidió muy mal.

La Recopa la dejó ir en su casa luego de una infame tanda de penales en la que pareció que no quiso ganar al fallar una y otra vez. En el Torneo de Copa fue otro fiasco, porque lo eliminaron en el primer partido que disputó al perder 1-0 en un juego en el que tiró la banca.

La Copa Centroamericana le quedó grande, de los clasificados a cuartos de final fue el peor, lo que le valió jugar con Alajuelense en cuartos de final que lo recetó con un 6-1 en el marcador global.

Fue imperdonable que cometieran errores tan absurdos como que Carlos Barahona no haya podido jugar el partido de vuelta en Alajuela porque no lo metieron en la lista de convocados que había que entregar a Concacaf. Eso es meterse una zancadilla solos.

La dirigencia del Cartaginés tuvo varios pecados este 2023. (Rafael Pacheco Granados)

La eliminación lo mandó a un repechaje con el Comunicaciones de Guatemala para ir a Concacaf, serie en la que también fracasó al quedar fuera en penales. El único equipo tico que no pudo avanzar al máximo torneo de clubes del área en febrero del 2024.

Inolvidable el mano a mano que Marcel Hernández falló en el estadio Mateo Flores ante los cremas, se fue solo y al final no hizo nada. Otro motivo, posiblemente uno de los peores años de Marcel en Costa Rica coincidió con toda esta debacle.

Lo del Apertura 2023 fue punto y aparte, allí es donde se concentraron las peores decisiones, fichajes malos, que no llegaron a aportar nada a cambio de algunos de los mejores del equipo y sacar a Paulo Wanchope por Mauricio Wright en medio Clausura 2023 fue otra pelada.

Ese error no se señala con el periódico del día siguiente como dirían muchos, desde que se tomó la decisión los aficionados brumosos sabían que se estaban jalando una torta horrible.

Se metieron a semifinales más por lo que dejó de hacer Guanacasteca que por virtud propia y se notó en la serie ante Saprissa, en la que fueron aplastados con un global de 6-0. No llegó a competir.

Las diferencias entre Paulo Wanchope y algunos jugadores brumosos terminaron pesando más que el interés deportivo en Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El año tiene que servirle a los Vargas para analizar errores propios. La manera cómo le regalaron a Ronaldo Araya al Herediano tiene que estar allí, porque aunque el jugador no quería seguir en el equipo tenían que sacarle algo de provecho, no dejarse bailar con dos jugadores a préstamo que no llegaron a sumar casi nada. Se fue Michael Barrantes y no llevaron un sustituto de su altura.

El esfuerzo de don Leo todo mundo se lo reconoce, le ha tocado enfrentarse a broncas bravas como deudas, problemas de infraestructura en el Fello Meza, pero otras broncas sí se las pudo ahorrar.

“Tenemos nuestras limitaciones, Cartaginés no puede hacer las inversiones económicas para competir sí o sí con Alajuelense, Saprissa o incluso Herediano. Sin embargo, tenemos cosas importantes que si las potenciamos mejor, podríamos lograrlo. Es un tema de profundidad de la planilla también.

“Igual, en los partidos hay jugadores que dejan de hacer cosas que uno esperaría, como un poco más de lucha. Además, venimos de una situación complicada en el manejo de grupo, que estamos tratando resolver”, dijo don Leo sobre lo que fue el torneo para ellos.

Mauricio Wright llegó a Cartago pensando en un título, pero se llevó golpe tras golpe más bien. (Rafael Pacheco Granados)

Uno de los principales retos para el 2024 es conquistar de nuevo a una afición que hasta dejó de ir al estadio, tan así que equipos como Liberia y San Carlos le ganaron en asistencia el torneo pasado.

“Cartaginés tiene una afición grande, pero tal vez creen que debemos ganar todo. En la Copa Centroamericana hicimos un buen papel y nos sacaron en penales. Hay una mala lectura de la afición de lo que es el equipo hoy, porque antes ni íbamos a estos campeonatos, pero aún así no nos acompañan”, dijo Vargas.

Si Cartaginés es un equipo grande, don Leo debería entender como piensan los aficionados de los equipos grandes y empezar a gestionar el equipo como lo hacen otros, con un gerente deportivo, uno comercial, de mercadeo, tres o cuatro personas no pueden hacerlo todo.