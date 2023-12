En la lupa de la Teja: Sporting acabó el 2023 sin saber si es chicha o limonada

Francisco Palencia y Sporting deben dar un paso al frente para demostrar que tienen calidad con que pelear. (Rafael Pacheco Granados)

Definir el 2023 del Sporting es el de un equipo que no se terminó de definir nunca qué era, si de los que compite, pelea por semifinales, y animador, o es de esos que flota en media tabla y solo se fija en no caer a los últimos puestos. Durante el año pasó por todos esos estados.

Es uno de los clubes que en la cancha tuvo una de las transformaciones más fuertes; en el primer semestre, en algún momento, se ilusionó con pelear, tuvo en sus manos la clasificación a semifinales, no dependía de nadie más, pero al cierre no pudo con la presión y se cayó.

Haberse metido a semifinales hubiera sido un paso fuerte para el proyecto de Chepe, que en lo deportivo vive tranquilo, paga bien, trae jugadores reconocidos y extranjeros que han estado en ligas como la mexicana, y tenía con José Giacone un técnico campeón en el fútbol nacional.

Cambio

El equipo comandando por José Maroto dio un doble cambio de timón, sacó a Giacone para traerse al mediático azteca Francisco Palencia, quien en los números y estilo de juego en ningún momento demostró el torneo pasado ser mejor que el que saliera monarca con Herediano y Pérez Zeledón.

Luego se fue Osael Maroto, su anterior presidente y hermano de José, para asumir la presidencia de la Federación Costarricense de Fútbol.

Giacone hizo 34 puntos en 22 fechas en el primer torneo, en el cuales perdió seis encuentros y acabó quinto, quedando a dos puntos de las semifinales.

El Paco hizo 26 unidades en 22 jornadas en el Apertura 2023, en el que perdió diez veces y terminó sétimo y nunca le anduvo ni siquiera cerca a la clasificación al acabar a una distancia de 11 unidades.

En este segundo torneo es donde Sporting perdió esa personalidad del primer certamen, y no sabemos ahora si es chicha o limonada, aunque para Palencia su equipo terminó bien.

La victoria ante Alajuelense, en el Morera Soto, sin duda fue de lo poco destacable.

“Para la gente, para el resultado y para el aficionado que, evidentemente, quiere resultados y eso es obvio, dicen que se juega mal. Pero es que el equipo juega bien, aunque no se obtenían los resultados. No porque jugamos bien y ganamos quiere decir que el equipo ha venido jugando bien. Se ha venido construyendo, aprendiendo y cambiando un estilo de juego. Y hacerlo en tres meses no es fácil”, explicó Palencia sobre su particular estilo, el cual ha defendido a capa y espada.

De Sporting no hay que fijarse solo en el equipo masculino; el femenino es el mejor ejemplo de la personalidad y empuje que muchos esperarían en términos generales y, por otro lado, hay que reconocerles el esfuerzo y dedicación en la parte social, en la que se distinguen sobre muchos; especialmente, ayudando a una comunidad como Pavas, a la que le urgen manos amigas.

Esperando que les de la personalidad que necesitan, para el 2024 Sporting ya se trajo a Mauricio Núñez y contrató al contención mexicano Michael Pérez, de amplia experiencia en el balompié azteca, donde ganó cinco trofeos con las Chivas de Guadalajara.