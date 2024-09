En “La Platea” critican al Cartaginés por no pedir investigación tras codazo de Anderson Canhoto

En el programa La Platea, de TD Más, criticaron este lunes al Cartaginés por haber tomado a la ligera el codazo del delantero brasileño de Liga Deportiva Alajuelense, Anderson Canhoto al brumoso Diego González, y por no solicitar una investigación al respecto.

Durante el programa, se mencionó una nota de La Teja, donde el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, expresó que, dado que ya habían perdido el partido, no tomaron ninguna acción, dando a entender una actitud de “ya para qué”.

En La Platea criticaron la postura brumosa. (Pantallazo )

Víctor Núñez fue uno de los más críticos, señalando que si no reclaman en este caso, los brumosos no podrán reclamar en situaciones futuras. Además, Carlos Castro sostuvo que el jugador liguista debería ser sancionado. Allan Alemán agregó que, si Mariano Torres hubiera cometido la misma falta, probablemente ya le habrían impuesto una sanción de seis partidos.

El incidente ocurrió al primer minuto de juego, cuando Canhoto le dio un codazo en el pecho a Diego González, en un momento en que el VAR no estaba en operación. Una toma de la transmisión televisiva evidencia, claramente, la agresión del brasileño.

“Si ese codazo lo da Mariano, ya lo habrían sancionado con seis fechas. Es la verdad. A veces, parece que las sanciones dependen de quién comete la falta. Y díganme, ¿cuántos jugadores son expulsados después de ver el resumen?”, comentó Alemán.

Christian Sandoval hizo referencia a la nota de La Teja, resumiendo la postura del presidente brumoso: “Don Leo dijo que no iban a reclamar porque el partido ya había pasado, que no valía la pena. Ya habían perdido el partido, y de qué servía sancionar a Canhoto si no lo hicieron en su momento”.

Por su parte, Núñez expresó: “Si Cartaginés decidió no reclamar ahora, que no se quejen más adelante cuando ocurra algo similar. Si no reclamaron esta vez, que no lo hagan nunca más”.

“Esas jugadas hay que castigarlas”, dijo enfático Castro.

Finalmente, los panelistas coincidieron en que el Tribunal Disciplinario debería actuar de oficio e investigar la jugada para imponer una posible sanción al jugador brasileño.