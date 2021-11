En México tiraron el tapón con el Tata Martino, mientras que en Honduras lloran la eliminación

Luego de completarse la doble fecha de noviembre en la eliminatoria de la Concacaf, la tabla de posiciones del octogonal tuvo un giro total, en el que Canadá y Panamá fueron los grandes ganadores, mientras que México y Honduras acabaron como los más perjudicados.

Aztecas y catrachos perdieron sus dos partidos lo que encendió las alarmas en la prensa mexicana y apagó toda la ilusión para los hondureños según lo publicado por los medio de este país.

En México la cosa se calentó bravamente y la mayor cantidad de críticas van dirigidas contra el técnico Gerardo “Tata” Martino a quien algunos ya cuestionan su continuidad.

Contra el Tata

El Tri hace seis días era líder del octogonal con 14 puntos, pero luego de perder ante Estados Unidos y Canadá cayó el tercer lugar igualado con Panamá, que está en zona de repechaje y al que supera solo por mejor diferencia de goles (4 a 2).

El periodista Álvaro Morales de la cadena ESPN arremetió con todo contra el Tata Martino, calificándolo de un vende humo y pidiendo que salga lo más pronto del Tri, pues con él al mando no se va a llegar a ningún lado.

“No podemos ni salir con balón dominado, no podemos generar una sola acción; somos un maldito desastre. Tata, tú a nosotros no nos vendes humo, no nos puedes venir con un chorro. Tata, renuncia carajo, estás perdido, así tanto que aspiran algunos al 5° partido, así contigo ni siquiera al 4° partido vamos a llegar”, dijo Álvaro Morales.

El sitio web Medio Tiempo.com señaló que tienen un entrenador que se quedó sin respuestas cuando el partido se le vino abajo.

“Una vez más México fue un equipo sin ideas, sin orden y con muchos errores defensivos, y es que los dos goles de los de la hoja de maple fueron producto de pifias en el sector defensivo que solo hicieron que el Tata Martino viera hacia el piso con las manos en la bolsa con actitud de derrota, sin reacción”.

Los memes en esta ocasión cargaron fuerte contra el guardameta Guillermo Ochoa. En redes sociales lo han calificado como una ‘coladora’, recordándole otros malos momentos que ha vivido en el pasado, como los 7 goles que se llevó de Chile o los descensos que protagonizó en Francia y España.

Resignados

Por el lado de los hondureños, destacaron algunos títulos y portadas en los que destacaron la virtual eliminación a Catar 2022, aunque aún quede camino por recorrer.

“Honduras cae ante Costa Rica con gol in extremis y renuncia a la esperanza de clasificación a Catar”. “En La Sabana quedó sepultada ilusión mundialista”. “Costa Rica nos ‘Quioto’ la gana de ir a Catar 2022′', fueron algunos de los titulares.

“El dolor y la tragedia invaden a la Bicolor, han sido ocho jornadas de tragedia en la octogonal”, destacó el diario La Prensa sobre la debacle de su selección.

“El fútbol hondureño está viviendo un momento muy difícil, pero sigo pensando que Honduras tiene buen fútbol”, fue la reacción del entrenador de la Selección Nacional, Hernán Bolillo Gómez, que fue destacada en el periódico El Heraldo.

Los comunicadores también cargaron contra los directivos del fútbol hondureño, como lo hizo Julio Cruz de El Heraldo.

“El fracaso también es de ellos. Culpamos al DT y los jugadores, pero ellos cargan con este muerto. También a ellos hay que cambiarlos porque la gestión les quedó grande; dos procesos y en los dos no fuimos al Mundial. Rafael Villeda, Javier Atala, Jorge Salomón y José Mejía”, dijo Cruz.