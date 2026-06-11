En plena inauguración del Mundial, el Real Madrid da un bombazo a su afición

En plena inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica, el Real Madrid sorprendió con un bombazo, de cara al inicio de la temporada.

Este jueves, los merengues anunciaron el regreso del portugués José Mourinho al equipo blanco, quien dirigirá al equipo por 3 años.

José Mourinho vuelve al banquillo del Real Madrid y fue contratado por 3 años. Foto: AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

El comunicado del Real Madrid

Este fue el comunicado que difundió el equipo:

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio del 2029.

“José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”,