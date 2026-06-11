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En plena inauguración del Mundial, el Real Madrid da un bombazo a su afición

La junta directiva del Real Madrid sorprendió con una noticia, este jueves, en medio de los actos de la inauguración del Mundial 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

En plena inauguración de la Copa del Mundo de Norteamérica, el Real Madrid sorprendió con un bombazo, de cara al inicio de la temporada.

Este jueves, los merengues anunciaron el regreso del portugués José Mourinho al equipo blanco, quien dirigirá al equipo por 3 años.

El entrenador portugués del SL Benfica, José Mourinho, hace gestos desde la línea de banda durante el partido de la liga portuguesa entre SL Benfica y Moreirense FC en el Estadio da Luz, en Lisboa, el 25 de abril del 2026. (Foto de PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
José Mourinho vuelve al banquillo del Real Madrid y fue contratado por 3 años. Foto: AFP. (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)

El comunicado del Real Madrid

Este fue el comunicado que difundió el equipo:

“La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio del 2029.

“José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”,

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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