En Saprissa están chivísimas con la Unafut y piden medidas inmediatas

Gustavo Chinchilla, gerente general del Saprissa habló de lo ocurrido este jueves, cuando se burlaron del equipo en las redes sociales de la Unafut.

El gerente general del Deportivo Saprissa Gustavo Chinchilla afirmó que en la institución están sumamente molestos con el mensaje que publicaron este jueves a través de las redes sociales de la Unafut.

Horas después de la presentación del nuevo uniforme de la “S”, un colaborador de la Unafut compartió un mensaje en X (antiguo Twitter) en donde se burló de la nueva prenda de los morados.

Chinchilla dio declaraciones en medio de la presentación del nuevo uniforme del tetracampeón.

“Tenemos una profunda indignación con esta situación que ha pasado, es una falta de respeto flagrante para la institución deportiva más grande de este país, estamos exigiendo que se tomen medidas importantes.

Este es el mensaje en el que un colaborador de la Unafut se burla de Saprissa. Captura de pantalla. (X )

“Aquí no hay un error de un community manager, es un error administrativo de selección del personal, hay un error administrativo de capacitación del personal, es un error administrativo en que un community manager del ente dueño de la primera división de este país entienda la responsabilidad que estaba asumiendo”, destacó.

A Chinchilla le preguntaron que si tenía noticias del despido de la persona y dijo que esta no era la solución al problema.

“No sabía que lo habían echado, lamentamos mucho que sea un muchacho o una muchacha se quedara sin trabajo por los detalles administrativos de los detalles mal manejados. He defendido el trabajo que hace la Unafut, sin embargo, esto debe tener consecuencias profundas, así lo pediremos al consejo director de la Unafut”, expresó.

El gerente morado añadió que desde temprano, Saprissa recibió un mensaje de doña Vicki Ross, la presidenta de la Unafut y enviaron una carta al consejo director.

“No estamos satisfechos con la disculpa, es ligera la publicación de la Unafut y no evidencia el real daño que hace al fútbol nacional”, manifestó.

Al gerente se le preguntó si cree que esto pasó porque en la Unafut hay personal que se inclina hacia el archirrival morado.

“Siempre he sido defensor del proceso que maneja doña Vicki, pero no me corresponde cuestionar la parcialidad”, dijo.