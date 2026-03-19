En Saprissa están de luto por la muerte de una persona muy cercana de un colaborador

En el Deportivo Saprissa lamentan una pérdida sensible, a días de enfrentar a San Carlos, por la jornada 13 del torneo de Clausura.

Este jueves, los morados dieron a conocer que falleció una de las personas más cercanas de uno de los colaboradores del club.

Saprissa lamentó el fallecimiento de don Carlos Serrano, padre del gerente general de Saprissa, Federico Serrano. Foto: prensa Saprissa. (Saprissa/Saprissa)

El fallecimiento del padre de Federico Serrano

En las redes sociales del equipo tibaseño se dio a conocer la muerte de don Carlos Roberto Serrano Pinto, papá del general del equipo, don Federico Serrano.

“Lamentamos el sensible fallecimiento del señor Carlos Roberto Serrano Pinto, padre del gerente general de nuestra institución, don Federico Serrano.

“Le enviamos el más fuerte de los abrazos a toda su familia, en estos momentos tan difíciles”, publicaron.