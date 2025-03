Afición del Saprissa dictó sentencia: estos son los responsables del papelón según los morados

Saprissa volvió a protagonizar un nuevo papelón a nivel internacional y nadie se salva de la eliminación en Concacaf. Prensa Saprissa. (prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El Deportivo Saprissa vuelve a ser el hazmerreír del fútbol nacional luego de protagonizar otro papelón a nivel internacional y en esta oportunidad, no hay a quién salvar de la eliminación de los morados en la Copa de Campeones de Concacaf.

El quedar fuera en la primera fase ante el Vancouver Whitecaps desnudó nuevamente la ruda realidad de los morados, la enorme deuda que tienen desde hace 14 años, que no logran avanzar en el torneo regional.

En el cuadro tibaseño, la dirigencia sacó pecho al inicio de la campaña y dijo que la plantilla actual era la más cara en la historia del club y que estaban listos para sacar la tarea, pero cuando llegaron al terreno de juego mostraron otra cosa completamente diferente.

LEA MÁS: Sergio Gila quedó debiendo a Saprissa con los refuerzos y los números lo demuestran

Dirigencia, cuerpo técnico y jugadores no se salvan de las críticas, y para algunos, hay quienes tienen un mayor nivel de responsabilidad sobre otros, pero en general, el saprissismo no está nada contento con el desempeño del equipo en la presente temporada.

Por ejemplo, en nuestro canal de whatsapp “La cueva de los morados” preguntamos: “¿Quién tiene la culpa en el papelón de Saprissa en Concacaf?” y un total de 245 personas coincidieron en que tanto jugadores, como cuerpo técnico y la directiva son los causantes de la “Sapricrisis”.

El gerente deportivo de la institución Sergio Gila es uno de los principales señalados. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

No es desde ahora

El exjugador Benjamín Mayorga dijo que hay que ver más allá del juego contra los canadienses, porque para él, lo de Saprissa viene desde hace rato.

“El quipo viene dando tumbos desde hace días, sin falta de competición a nivel internacional, no tenemos una idea de juego clara y concisa, pero cuando se descubre cómo se hacen las contrataciones, poco a poco vamos entendiendo muchas cosas.

“Para escoger una plantilla, hay que hacerlo con seriedad, no puede ser que una persona conocida nos dé una recomendación, así no más, porque cuando los jugadores vienen a la cancha se nota que quedan debiendo y en este momento sólo funcionan Mariano (Torres) y Fidel (Escobar), los demás extranjeros no dan la talla”, expresó.

Hay quienes ven a Mariano Torres como la tabla de salvación de la "S". Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mayorga además criticó el trabajo de José Giacone, porque para él, el planteamiento que hace no es el adecuado.

“Kendall lo ha hecho bien y los delanteros deberían tener vergüenza al ver que un defensa está ocupando su puesto. Hay muchas cosas, el entrenador se deshizo de algunos jugadore que fueron campeones, llegó a hacer una limpia, según él para tener un equipo y responder por él si se queda campeón y apostó por los nuevos, pero no funcionan.

“Después de la media cancha no tenemos gol, el entrenador también tiene una gran cuota de responsabilidad, porque sabía que muchos jugadores no podían estar en las primeras fechas por expulsión, que el equipo iba para Concacaf y aún así hizo cambios que aún la gente no entiende”, destacó.

Para Mayorga, pese a la derrota, Saprissa salió bien librado en la serie porque para él los morados se pudieron venir de Canadá con una goleada, además cree que la dirigencia metió las de andar.

“El presidente sabe que se equivocó, que se jaló una buena torta con esta contratación, pero no dará el brazo a torcer, porque con esos resultados, si fuera Vladimir Quesada, ya lo hubieran echado.

“Los morados decíamos que Vladimir era malo, pero el equipo llegaba a marco y ahora ni siquiera eso, el equipo está a 40 metros del marco, sólo Kendall llega esperando el cabezado”, afirmó.

A José Giacone le reclaman que las nuevas contrataciones del club no cumplen con lo que se necesita en Saprissa. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ)

De equipo pequeño

Wálter Fonseca es aficionado y como la mayoría de los morados, esperaba que el equipo diera la talla, pero tampoco esconde lo que para él es la realidad del club.

“Se hacen contrataciones y se dice que es la planilla más cara de la historia, pero los jugadores venían sin ritmo, el atraso con la inscripción de los jugadores y todos tienen culpa, pero para mí, la mayor responsabilidad recae en la dirigencia.

“Ellos se encargaron de hacer las contrataciones, se dieron salidas muy importantes y la verdad es que quienes llegaron a llenar esos espacios no han dado la talla hasta el momento”, afirmó.

-¿Qué opina este fiebre sobre el trabajo de José Giacone?

“Me parece que ha sido un entrenador de equipo pequeño, porque cuando ha estado con equipos grandes, no la ha pegado”, destacó.

Sobre el papel de los jugadores, Fonseca destacó que varios quedan en deuda.

“La columna vertebral del Saprissa está mal y lo podemos ver cuando Ariel Rodríguez o David Guzmán están en la cancha y a veces hasta Mariano se ve mal y no veo el recambio en ninguna de las posiciones.

“Delgadillo y Merino no están a la altura de un equipo como Saprissa y al único que le daría el beneficio de la duda es a Loría, porque cuando ha jugado bien se ve bien, se esfuerza, anota, es atrevido, pero también venía con poco ritmo”, afirmó.