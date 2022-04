En Saprissa sacan técnicos, pero Marco Herrera y Pierluigi Morera siguen firmes

Mientras van y vienen entrenadores, el asistente de Saprissa, Marco Herrera sigue en su puesto. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos será presentado como técnico del Saprissa y en su cuerpo técnico tendrá a Marco Herrera y Pierluigi Morera, figuras del plantel morado que los aficionados ya no quieren ver ni en pintura, tanto así que piden sus puestos en redes sociales.

El Sapri anunció este lunes, a eso del mediodía, lo que era un secreto a voces: el regreso de Campos a la institución morada y más tarde, a las 5:29 p.m. convocó a conferencia de prensa para su presentación.

El entrenador llega a un banquillo afectado por los malos resultados que tuvo bajo la gestión de Iñaki Alonso y para terminarla de hacer, el sábado pasado, con Herrera como entrenador, San Carlos se sonó a los morados para un escandaloso 4-1.

Lo más curioso es que técnicos han ido y venido del Sapri en los últimos años y Herrera y Morera siempre salen ilesos, pero muchos creen que ya deberían ir cantando viajera de la institución tibaseña, pues consideran que es necesario un cambio de asistente y de preparador físico. Para los que les tiran a Herrera y a Morera, Campos debería llegar con gente de su confianza.

Herrera acompañó a Jeaustin en su primer período en el Monstruo. José Cordero. (Jose Cordero)

Un tema de plata

Marco Herrera fue asistente saprissista en el primer paso de Jeaustin, en el 2014 y también fue asistente de Roy Myers (2010 y 2021), Wálter Centeno (2019, 2020 y 2021), Mauricio Wright (2021) e Iñaki Alonso (2021 y 2022). Tiene más vidas que un gato

Pierluigi trabajó con las ligas menores moradas del 2003 al 2006, y del 2006 al 2010 con el primer equipo. Luego, se fue a Alajuelense y en el 2015 regresó al Sapri y de ahí no ha salido.

¿Se les habrá acabado la cuerda a ambos profesionales y deberían cantar viajera de la “S”?

Para Andrey Aguilar, periodista de Deportes Monumental, la permanencia de Herrera y Morera en la institución tibaseña se resume a un tema presupuestario.

“Saprissa prefiere mantener personal de planta antes que invertir en otro perfil de profesionales”, afirmó.

Pamela Solano, periodista de Deportivas Columbia compartió un criterio similar al de Aguilar.

“Creo que la apuesta morada parece ser no gastar mucho y sacarlos a ellos significa dinero. Me parece que consideran que siempre tiene que haber alguien de la casa y, creería que consideran que no hacen un mal trabajo”, añadió Solano.

Sobre la permanencia de ambos en Saprissa, Aguilar cree que es momento de una limpia.

“Al menos en el primer equipo. Saprissa necesita una reestructuración completa en cuerpo técnico, metodología de trabajo y la única forma es metiendo el bisturí a fondo”, expresó.

Solano cree que cada entrenador debe tener su personal de confianza, pero a la vez no ve con malos ojos el hecho de que un equipo deje a alguien de la casa.

“El técnico debe llegar con gente de confianza, pero no veo nada malo que se mantenga alguien, sobre todo si el entrenador puede saber con claridad qué se hacía antes y analizar cómo trabajar de ahora en adelante”, agregó.

Pamela agregó que entiende el malestar de los aficionados, pero los equipos deben pensar muy bien las decisiones que deben tomar.

“Cuando su equipo no está bien, los aficionados piden las cabezas de todos y se entiende, pero está en los directivos no dejarse llevar por eso, sino tomar decisiones bien pensadas. Pero claro que es justificado así como pedir la salida de cualquier otro, eso es solo consecuencia del mal momento”, manifestó.

Pierluigi Morera llegó al Saprissa por primera vez en el 2006 y regresó en el 2015. Instagram.

Cambios radicales

Johnny Vásquez, un aficionado saprissista, vecino de Heredia es un aficionado fiel, pero siente que en este caso debe haber un cambio radical en su amado equipo.

A Vásquez, al igual que todos los morados, no le gusta ver furris al Sapri y lo apoyará siempre y cada vez que tiene chance va al estadio Saprissa, incluso lo apoya fuera de la Cueva. El sábado fue con su familia al Carlos Ugalde.

“No soy de criticar a una sola persona, porque para mí la responsabilidad es de todos. Soy de los pocos que no gritan ‘¡fuera Iñaki!’, eso no me gusta.

“No soy de criticar, pero en este caso debe hacer un cambio radical, hay mucho jugador lesionado, que duran mucho en recuperarse, debe haber cambios en la directiva, en el cuerpo técnico, para mí sería bueno que hayan cambios fuertes”, afirmó.