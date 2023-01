En Saprissa todos quieren ser campeones... pero algunos piden paciencia

Saprissa iniciará la lucha por el bicampeonato el próximo domingo, cuando reciba a Guanacasteca en el estadio Saprissa. José Cordero. (Jose Cordero)

En el Saprissa van con todo por el bicampeonato, solo que algunos piden paciencia para ver al cuadro morado despegar y mostrar su mejor fútbol; especialmente, en el arranque del torneo de Clausura.

El campeón nacional debutará ante Guanacasteca, el domingo 15 de enero, a las 4 p. m., en el estadio Ricardo Saprissa.

Este domingo por la mañana, el presi morado, Juan Carlos Rojas, sacó pecho con el bicampeonato logrado por los morados en el 2014 --último que se ha dado en el país-- y dejó un claro mensaje a una semana del comienzo del Clausura.

“Hace 2 meses y pocos días levantábamos la 37 (con la mejor defensa en la historia de torneos cortos). Con miras al arranque del nuevo torneo asumimos la responsabilidad de favoritos para alcanzar el bi que nadie ha logrado desde Saprissa en 2014. ¡Qué empiece el fútbol!”, escribió el dirigente tibaseño en su cuenta de Twitter.

El asistente técnico Hugo Viegas parece no ir en la misma línea del presi morado. Prensa Saprissa.

Paciencia

Pero unas horas antes del mensaje del presi, el asistente técnico, Hugo Viegas, dijo que el plantel con el que cuenta el Monstruo le va a alcanzar para llegar a la copa 38, pero pidió tiempo para ver a la “S” con todo.

“Lo que digo siempre es que a veces somos injustos con el fútbol de Costa Rica, que dicen que no tenemos un gran torneo. Los equipos siempre meten buenos jugadores, armando buenos planteles. El tema es la competencia, los arranques del campeonato; no es fácil, en todo el mundo pasa lo mismo, en México es muy común que no repita el campeón, es muy parejo.

El presi del Saprissa, Juan Carlos Rojas quiere el bicampeonato. José Cordero. (Jose Cordero)

“Se estudian los rivales y me parece que va por el lado de la competencia. Estamos bien, venimos trabajando bien y mantener el grupo sirve mucho, es parte del fútbol, siento que nos va a alcanzar. Además, se están recuperando jugadores como Youstin Salas, Mariano (Torres) que ya se incorporó, y el mismo Bolaños. Hay muchachos que hacen que el plantel sea más rico, haya competencia, siento que nos va a alcanzar para pelear el bicampeonato”, añadió.