No, allá estuve tres años y un diciembre me vine a pasear, resulta que aquí me contactó Cartago para que jugara con ellos y además en la Universidad Nacional me abrieron las puertas para terminar la carrera, ellos me reconocieron varias materias que llevé allá, así que la terminé aquí. Luego de estar con Cartago me fui a Guanacasteca y ahí me retiré a finales de los 80.