Enrique Osses sorprende al renunciar como presidente de la Comisión de Arbitraje de Costa Rica

Enrique Osses renunció a su cargo como presidente de la Comisión de Arbitraje en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol, sorprendió este lunes al anunciar su renuncia al cargo.

Mediante un comunicado de prensa, la Fedefútbol confirmó que el chileno les presentó su renuncia irrevocable, por lo que no tuvieron más opción que dejarlo ir.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que este lunes 10 de agosto recibió la renuncia de manera irrevocable de don Enrique Osses, a su cargo como presidente de la Comisión de Arbitraje.

“Don Enrique decidió aceptar una oferta laboral, por lo que su gestión finalizará al concluir el mes de agosto.

“La Federación agradece al señor Osses por el trabajo realizado durante el período en que estuvo al frente de la Comisión, así como por su aporte al desarrollo y fortalecimiento del VAR en nuestro país”, explicaron.

La Fedefútbol informó que está en proceso de análisis para el sustituto del puesto, departamento que por ahora quedará en manos de Hugo Cruz como coordinador arbitral.