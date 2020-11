“Uno como médico tiene una formación que lo hace ver más allá de lo que se ve. El covid es una enfermedad, un virus al que le tengo miedo y no sé porque algunos médicos no tienen el mismo respeto. Cuando me di cuenta que Heredia estaba con covid y que Jafet tenía, le mandé un mensaje. Le dije que Dios lo acompañara y que todo saliera bien. Le pregunté cómo se cuidaba y me dijo que bien”.